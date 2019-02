Er beweegt wat op de streamingdienst Amazon Prime Video in maart. Zo mogen we twee nieuwe Prime Originals verwachten: The Widow en Hanna.

1 maart: The Widow (seizoen 1)

De Prime Original serie The Widow gaat over Georgia Wells (Kate Beckinsale) die na het overlijden van haar man Will (Matthew Le Nevez) een geïsoleerd leven leidt op het platteland van Wales. Haar leven staat volledig op z’n kop wanneer ze Will tijdens een nieuwsuitzending op televisie op de achtergrond ziet verschijnen.

11 maart: American Gods (seizoen 2)

American Gods is een dramaserie gebaseerd op de bestseller van Neil Gaiman met in de hoofdrol Ricky Whittle (The 100) als Shadow Moon en Ian McShane (Deadwood, John Wick) als Mr. Wednesday. In de serie verliezen de traditionele, mythologische goden langzamerhand hun achterban aan een groep nieuwe goden die symbool staan voor de hedendaagse maatschappij.

29 maart: Hanna (seizoen 1)

Deze nieuwe Prime Original, met hoge verwachtingen, draait om Hanna (Esme Creed-Miles) die is opgegroeid in de afgelegen bossen van Oost-Europa en haar hele jeugd heeft getraind om zichzelf en haar vader Erik Heller (Joel Kinnaman) te beschermen tegen iedereen die het op hen gemunt heeft.

Haar survival skills worden uiteindelijk getest wanneer zij en haar vader door CIA agent Marissa Wiegler (Mireille Enos) en haar team van elkaar gescheiden worden. Op een gevaarlijk avontuur door Europa moet Hanna de CIA agenten ontwijken die het op haar gemunt hebben en heeft ze maar één doel: haar vader terugvinden. Hanna’s geïsoleerde jeugd brengt beangstigende psychische en emotionele uitdagen met zich mee wanneer ze wordt geconfronteerd met een nog diepere samenzwering; een waarbij niet alleen haar eigen, maar ook haar vaders leven op het spel staat.