De lifestyle televisies Serif en The Frame mogen volgend jaar een upgrade verwachten naar een beter QLED-scherm.

Samsung ontwerpt al enkele jaren speciale televisiereeksen die nagenoeg volledig opgaan in het interieur. In het geval van The Frame-televisie is het beeldscherm zo ontworpen dat hij eruit ziet als een ingelijst kunstwerk dat je aan de muur hangt of op een speciale televisiestandaard plaatst.

Bij The Frame kan je zelf de rand van de televisie kiezen door middel van verwisselbare lijsten. Een speciale kunstmodus toont zelfs beroemde foto’s en schilderijen wanneer de tv niet in gebruik is. Via een abonnement krijg je toegang tot meer dan 1.000 kunstwerken van allerhande musea wereldwijd. In de toekomst zal Samsung die samenwerking verder uitbreiden.

The Serif tv is een design van de broertjes Bouroullec uit 2016 en werd tot op heden via andere verkooppunten, zoals meubelzaken, aan de man gebracht.

In 2019 gaat er op beide reeksen extra aandacht uit naar de beeldkwaliteit bij het weergeven van films of series. De 4K Ultra HD-kwaliteit wordt aangevuld met eersteklas HDR en een breed QLED-kleurenbereik van bijna 100% van de DCI-P3 standaard. In de praktijk levert dat betere kleuren, een groter contrast en dieper zwart op.

De prijzen en schermgroottes worden naar verwachting op CES aangekondigd.

De huidige modellen