Op de voorbije IFA ging bij Philips alle aandacht naar de nieuwe OLED-televisies, maar achter de schermen was ook een andere interessante tv te zien. De PUS9104 is een tv die Philips samen met designfirma Georg Jensen ontwierp.

De samenwerking met Georg Jensen past in het Europese designprincipe dat TP Vision, die de licentie bezit op de Philips tv’s, al enige tijd hanteert.

Zo zijn de tafelvoetjes van de Philips 9104 vervaardigd uit gepolijst staal en met hun lichtheid een knipoog naar het typische Georg Jensen-design. De twee merknamen staan subtiel in de bovenzijde van de voeten gegraveerd. Ook de meegeleverde afstandsbediening is in staal afgewerkt.

De onderzijde van de tv heeft een eveneens een fijne lijn in gepolijst staal, terwijl de drie anderen randen rondom de tv zijn afgewerkt in glas, wat het Ambilight-effect ten goede zou moeten komen.

Georg Jensen heeft een lange traditie van vakmanschap, vooral in de verwerking van zilver en gepolijst staal. De materiaalkeuze en de manier waarop ze worden verwerkt, worden altijd beïnvloed door ‘blauwe licht’ in het noorden van Denemarken.

De tv, in schermformaten van 55-inch en 65-inch, zal naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2019 gelanceerd worden. Hij is uitgerust met veel van de features die we ondertussen gewoon zijn bij de tv’s van Philips, zoals Ambilight, een 4K-scherm, de P5-processor en het Android smart tv-platform.

Philips liet weten dat het design nog niet finaal is, en dat er nog wijzigingen kunnen optreden.

