De feestdagen komen dichterbij en de to-do-lijst lijkt alleen maar langer te worden. Kerstinkopen doen, een feestelijk 7-gangen menu bedenken, kerstversiering ophangen en een geschikte kerstboom vinden met zo weinig mogelijk ‘naalduitval’. Kortom, de decembermaand is druk genoeg. En dat bovenop de bestaande huishoudtaken. iRobot helpt graag om de kerststress te verlichten. Zo biedt de nieuwe update van iRobot Genius voor de Roomba j7 en j7+ robotstofzuigers verbeterde schoonmaakresultaten!

Kerstboom-zone detectie

Wil jij ook het liefst een ‘echte’ kerstboom, maar heb je een hekel aan al die dennennaalden op de vloer? De Roomba j7 of j7+ haalt ze met plezier voor je weg, zonder tegen de boom aan te botsen. Je kan de robotstofzuiger nu rechtstreeks naar de boom sturen om alle naalden op te zuigen. Met iRobot Genius stelt de robot automatisch een Clean Zone in rondom de boom en wordt het midden (de boom zelf) een Keep Out Zone.

Schoenen en sokken vermijden

Heb je gasten over de vloer tijdens deze feestdagen? Dat betekent vaak los slingerende schoenen in de gang of woonkamer. De Roomba j7 en j7+ herkent ze en zal eromheen stofzuigen. Hiermee wordt de lijst uitgebreid met andere objecten die de robot al kan detecteren en vermijden, zoals snoeren en dierlijke uitwerpselen.

Kaart kopiëren

Goed nieuws voor iedereen die een nieuwe iRobot stofzuiger of dweilrobot op zijn of haar verlanglijstje heeft staan! Dankzij de update kunnen de Smart Mapping-robots (zoals de Roomba j7(+), i7(+) en S9(+) en Braava jet m6) bestaande plattegronden met een andere robot delen. En hoeft de nieuwe robot dus niet opnieuw ingesteld te worden. Een ideale oplossing voor diegenen die een nieuwe of een extra robot willen kopen (of krijgen)!

Zo houden de robots het stofzuigwerk ‘piek’fijn in orde en houd jij je handen vrij voor belangrijke(re) zaken… Zoals de rest van je to-do-lijst.

