Sony kondigt een volledig nieuw model binnen de populaire LinkBuds-serie aan. De LinkBuds S biedt een nieuwe geluidservaring dankzij de sensortechnologie van Sony en een ultraklein en lichte ontwerp voor een prettig draagcomfort gedurende de hele dag.

De LinkBuds S is de opvolger van de populaire WF-1000XM3 en zijn onderdeel van de merknaam: “LinkBuds”. Deze serie staat voor compacte en lichtgewichte oordopjes en connectiviteit, innovatie en sustainability. Zo zijn deze modellen gemaakt van gerecycled plastic.

De LinkBuds S oordopjes garanderen een helder geluid in een zeer compact design. Ze hebben een perfecte pasvorm en bieden glasheldere kwaliteit voor telefoongesprekken en muziek. Deze oordopjes bieden uitstekende noise cancelling via de bekroonde Integrated Processor V1 en een unieke geluidservaring voor gaming, thuiswerken, navigatie en snelle toegang tot muziek via Spotify.

‘s Werelds kleinste en lichtste draadloze oordopjes met noise cancelling en High-Resolution Audio Wireless

Perfect om verbonden te blijven met de online en offline wereld dankzij ambient sound mode

Zeer kleine en lichte oordopjes van slechts 4,8 gram voor een prettig draagcomfort gedurende de hele dag

van slechts 4,8 gram voor een prettig draagcomfort gedurende de hele dag LinkBuds S biedt digitale noise cancelling met de Integrated Processor V1

biedt digitale met de Integrated Processor V1 Uitgerust met High-Resolution Audio Wireless geluidstechnologie voor een uitstekende geluidsweergave voor alle typen gebruikers

Perfecte gesprekskwaliteit voor telefoongesprekken via Sony ’ s Precise Voice Pickup-technologie en slimme functies zoals Speak-to-Chat en Quick Attention

’ Precise Voice Pickup-technologie en slimme functies zoals Speak-to-Chat en Quick Attention Indrukwekkende batterijduur van 6 uur met noise cancelling en snellaadfuncties via opbergcase voor maximaal 20 uur luistergenot

en snellaadfuncties via opbergcase voor maximaal 20 uur luistergenot Eenvoudig koppelen via Bluetooth met Fast Pair en Swift Pair

Gepersonaliseerd luisteren via Sony Headphones Connect-app voor Android en IOS

Headphones Connect-app voor Android en IOS IPX4 waterbestending en gemaakt van gerecycled plastic

Sony heeft deze opvallend kleine en lichte, echt draadloze oordopjes ontwikkeld met het oog op comfort. De LinkBuds S combineren een vorm die perfect past bij het menselijk oor met een ergonomisch ontwerp voor een stabielere pasvorm. Het super lichte en kleine ergonomische design van de LinkBuds S is geoptimaliseerd om de hele dag comfortabel te dragen. Dit model weegt slechts 4,8 gram en biedt een uitstekende pasvorm voor iedere type gebruiker. Dankzij dit design zijn LinkBuds S ideaal voor uiteenlopende toepassingen: van thuiswerken tot gamen, muziek beluisteren en nog veel meer.

Blijf verbonden met de wereld zonder storend omgevingsgeluid

LinkBuds S bieden het beste van twee werelden. Dankzij de innovatieve ambient sound mode blijft de gebruiker altijd in contact met de omgeving. Zo kan bijvoorbeeld een bestelling gedaan worden in een espressobar zonder de oordopjes uit te hoeven nemen. Muziekliefhebbers kunnen blijven genieten van entertainment zonder heisa en tijdsverlies.

Tegelijkertijd bieden LinkBuds S uitstekende noise cancelling via de Integrated Processor V1. Stilstaan bij een bushalte, met de trein naar Maastricht of een vlucht naar Barcelona – deze oordopjes filteren automatisch ongewenste geluiden weg op iedere locatie.

De LinkBuds S zijn ook uitgerust met Adaptive Sound Control. Deze technologie past de ruisonderdrukking automatisch aan per gebruiksmoment. Tijdens het luisteren naar muziek op het vliegveld optimaliseert de oordopjes de noise cancelling maar laat bijvoorbeeld toch omroepberichten door.

Kristalheldere gesprekken

De LinkBuds S bieden bellen zonder bijgeluiden met een heldere weergave van gesprekken. Sony’s Precise Voice Pickup-technologie vangt de stem nauwkeurig op en verwerkt dit met geavanceerde signaalverwerking. Het algoritme voor ruisreductie van Sony is ontwikkeld met behulp van AI-machineleren en maakt gebruik van meer dan 500 miljoen stemsamples. Omgevingsgeluid wordt onderdrukt en de stem wordt duidelijk onderscheiden. De LinkBuds laten je andere mensen horen wanneer dat nodig is, zelfs in lawaaierige omgevingen.

Meeslepend geluid en authentieke muziek

LinkBuds S creëren een authentiek geluid om te genieten van muziek, video of socialmedia-content. Met een driver van 5 mm produceren deze kleine oordopjes een krachtig basgeluid en heldere vocals. De Integrated Processor V1 van Sony verbetert bovendien de noise cancelling, versterkt de geluidskwaliteit en verlaagt de vervorming met minder vermogen, voor ongestoord luisteren, perfect voor druk woon-werkverkeer.

De LinkBuds S ondersteunen High-Resolution Audio Wireless via LDAC. LDAC draagt ongeveer drie keer zoveel data over als conventionele Bluetooth-audio, met de maximale snelheid van 990 kbps. Dit garandeert muziekliefhebbers High-Resolution Audio van uitzonderlijke kwaliteit. De audiokwaliteit evenaart bijna de kwaliteit van een bekabelde verbinding.

DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) maakt gebruik van Edge-AI upscaling om de audiokwaliteit van gecomprimeerde digitale muziekbestanden realtime te verbeteren. Het algoritme herkent op dynamische wijze instrumenten, muzikale genres en individuele elementen van elke track. LinkBuds S herstelt hoge tonen die verloren zijn gegaan bij compressie. Dit biedt een rijkere en completere luisterbeleving.

Moeiteloze handsfree bediening

De bekroonde Speak-to-Chat functies zijn beschikbaar in de LinkBuds S. Het is gebaseerd op Precise Voice Pickup-technologie, die vier microfoons en sensors combineert met een geavanceerde verwerking van geluidssignalen. Middels deze innovatie is het eenvoudig om korte gesprekken te voeren zonder de oordopjes uit de oren te halen. Het bestellen van koffie tijdens het luisteren van muziek of het vragen van de weg op het station, wordt hierdoor zeer eenvoudig. Door simpelweg te spreken herkennen de oordopjes automatisch het stemgeluid van de gebruiker. De muziek stopt automatisch en laat omgevingsgeluid toe zodat het gesprek gevoerd kan worden zonder de oordopjes uit te nemen. Na het laatste spraaksignaal start de muziek automatisch na 30 seconden (naar wens instelbaar) of door een simpele aanraking via de touch-bediening. Deze intelligente functie biedt veel gebruiksgemak bij dagelijks gebruik van de oordopjes.

Volledige bediening binnen handbereik

De bekende Quick Attention-modus is eveneens beschikbaar voor de LinkBuds S. Deze is eenvoudig te benaderen via de prettige touch-pads op de oordopjes. Door aanraking van de touch-pads wordt de noise cancelling tijdelijk uitgeschakeld en activeren de microfoons. Op deze manier is het mogelijk een gesprek te voeren of aankondiging te beluisteren – zonder de oordopjes uit te nemen. Via dit touch-pads kan tevens van nummer gewisseld worden, is het volume instelbaar en kan een telefoongesprek worden opgenomen.

De LinkBuds S hebben ook een handsfree hulpfunctie om via een stemassistent informatie te vinden, verbinding te maken met vrienden, herinneringen in te stellen en nog veel meer. Dit door simpelweg “OK Google” of “Alexa” te zeggen.

Snelle toegang tot Spotify

Met Quick Access zijn de LinkBuds S snel te koppelen met Spotify. Via Spotify Tap kan met een enkele tik van de vingertoppen direct een favoriete Spotify lijst gestart worden.

Bluetooth-koppeling met Fast & Swift Pair

De LinkBuds S ondersteunen de handige nieuwe Fast Pair-functie van Google. Dit biedt eenvoudige koppeling van de oordopjes met Android-toestellen. Tevens is via deze functie eenvoudig om de LinkBuds terug te vinden. Met Swift Pair zijn de LinkBuds eenvoudig te koppelen met een Windows 11 of Windows 10 laptop, desktop PC of tablet. Bij het uitnemen van de oordopjes uit de laadcase, verschijnt automatisch een pop-up scherm om altijd en overal snel verbinding te kunnen maken.

Volgende generatie Bluetooth audio

Deze oordopjes zijn geschikt voor LE Audio, een nieuwe generatie Bluetooth audio die via ultralage latentie werkt, ideaal voor gaming.

Beter voor het milieu

Bij het ontwerpen van de LinkBuds S stond duurzaamheid voorop. Deze oordopjes en het oplaadcase zijn gemaakt van gerecycled plastic en ook de verpakking bevat geen plastic materiaal.

Oordopjes voor elke dag

De LinkBuds S zijn ontworpen voor een actieve levensstijl. Met een IPX4 waardering zijn deze oordopjes spatwaterbestendig. Dit betekent dat de oordopjes inzetbaar zijn in de regen of tijdens het sporten.

Blijf verbonden dankzij een lange batterijduur

De hele dag kunnen muziekliefhebbers genieten van de LinkBuds. Een volle batterij gaat tot 6 uur lang mee met noise cancelling. De headphones worden geleverd in een zeer compacte en stijlvolle case die tevens als oplader fungeert. Een volgeladen case geeft tot 14 uur reserve zodat 20 uur luistergenot gegarandeerd is zonder de oplaadcase tussendoor op te laden. De oordopjes hebben tevens een snellaadfunctie – slechts 5 minuten laden biedt een batterijlevensduur van 60 minuten.

Een nieuwe geluidservaring voor augmented reality (AR)-gaming

Sony werkt op het gebied van audio-AR samen met Niantic. Deze bijzondere samenwerking biedt niet alleen een bijzondere game-ervaring om naar te kijken, maar ook fantastisch om naar te luisteren. Wanneer gamers de game ‘Ingress’ spelen met gebruik van de LinkBuds S biedt de sensor- en ruimtelijke geluidstechnologie een nieuwe geluidservaring waarin het geluid wordt weergegeven in richting van het gezichtsveld. Sony en Niantic geven binnenkort meer informatie over de lancering van dit nieuwe concept en de beschikbare gametitels.

Prijzen en beschikbaarheid

De LinkBuds S zijn vanaf eind mei 2022 verkrijgbaar in de Benelux voor € 200. Sony introduceert deze stijlvolle oordopjes in wit, zwart en ecru.

Check hier alvast alle hoofdtelefoons van Sony!