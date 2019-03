LG Display, die de OLED-panelen levert aan alle grote tv-merken, heeft zijn plannen tot 2021 uit de doeken gedaan. Daar zit eindelijk een kleiner display van 48-inch (122 cm) bij.

Lange tijd richtte de productie van 4K OLED panelen zich op de formaten 55-inch, 65-inch en 77-inch. Begin dit jaar kwam daar een 88-inch formaat in de 8K-resolutie bij.

Op de nieuwe roadmap tot het jaar 2021 zien we nu een 48-inch OLED tv in 4K opduiken. Als we allerhande fora mogen geloven, is er een sterke vraag naar dit schermformaat. Niet iedereen heeft immers plaats of zin om minstens een 55-inch OLED tv in de woonkamer te plaatsen.

Ook gaat er de volgende jaren extra aandacht naar de 8K-resolutie. LG Display gaat 8K-schermen in groottes van 65-inch en 77-inch aanbieden.

In de tweede helft van dit jaar zal de eerste fabriek van LG Display buiten Zuid-Korea, in China, voltooid worden. Dat moet de aanvoer van nieuwe OLED displays garanderen.