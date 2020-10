Het is nog even wachten tot mei 2021, maar dan introduceert Loewe zijn nieuwe instapreeks van oled tv’s bild i. De reeks bevat een 48 inch model dat 1999 euro gaat kosten.

We konden tijdens de Loewe Roadshow vandaag al even kort kennismaken met de productreeks. De bild i oled televisies draaien op het SL7-chassis van Loewe, krijgen nieuwe software (Loewe LUX) en een nieuwe Loewe-app. De televisies worden te koop aangeboden in een versie zonder ingebouwde tuners, een CI+-slot of de bekende Loewe dr+ opnamefunctie met een harde schijf van 1TB.

Wie deze functies wel wenst betaalt een meerprijs (500 euro) en zal televisieprogramma’s kunnen opnemen, en bijvoorbeeld de opnames via de Loewe-app op een smartphone of tablet bekijken.

Daardoor komt bij de bild i de volledige aandacht op het beeldpaneel en de streamingapps te liggen. Met de keuze voor een versie met enkel het paneel drukt Loewe de kosten verder en volgt het de trend van de kabelknippers die enkel nog televisiekijken via apps.

Het laat ook toe aan dit prijspunt (vanaf 1999 euro) de televisies een elegant Loewe-design mee te geven met zachte, afgeronde vormen, een basaltgrijze kleur en fijne details. De televisietoestellen krijgen een hoogwaardige, draaibare standaard mee en een magnetische afdekking voor het achterpaneel die alle kabels netjes laat verdwijnen. Daardoor ziet de tv er langs de achterzijde of zijkanten even mooi uit. Het zorgt er tevens voor dat die typische uitstulping onderaan een oled-tv (voor de elektronica) niet langer opvalt zoals soms bij andere oled tv’s het geval is.

De televisies in de bild i reeks – naast het 48 inch model is er ook een 55 inch (2199 euro) en 65 inch (2999 euro) – geven Dolby Vision in 4K weer en ondersteunen Dolby Atmos. Achteraan het scherm zijn twee luidsprekers (samen 40W) onzichtbaar weggewerkt. Een extra soundbar is optioneel: de nieuwe klang bar i klik je gewoon onderaan op de tv waardoor je het geluid uitbreidt met een extra 80W.

De Loewe Remote kreeg een redesign met afzonderlijke knoppen voor allerhande streamingapps. Alle belangrijke apps zullen op de Loewe- bild i van de partij zijn zoals Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV en Disney+.