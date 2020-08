Om 95 jaar aan innovatie in geluid, design en vakmanschap te vieren, brengt het Deense Bang & Olufsen een high-end draadloze hoofdtelefoon uit.

Die moet het beste bieden van wat momenteel mogelijk is op het vlak van hoofdtelefoons. Denk aan de beste geluidskwaliteit, langdurig comfort, effectieve ruisonderdrukking, een prachtig design, de meest kwaliteitsvolle materialen en de meest bevredigende gebruikerservaring in, aldus Bang & Olufsen in het persbericht.

Een ovaal, over-ear ontwerp met zachte oorkussens gemaakt uit lamsleer moeten langdurig draagcomfort verzekeren. De oorkussens, gemaakt van zacht memory foam en magnetisch afneembaar, zorgen voor een aangenaam contact met de huid en zijn belangrijk om geluid van buiten tegen te houden.

Binnenin bevinden zich 40mm titanium driver met neodymium magneten die gemonteerd zijn in gepoorte behuizingen, terwijl het geluidsontwerp is geïntegreerd met behulp van filters in een digitale signaalprocessor ontworpen door Bang & Olufsen.

De hoofdtelefoon bouwt verder op de ruisonderdrukking van Bang & Olufsen hoofdtelefoons, die zowel instelbaar als adaptief is. Bedienen doe je aan elke kant van de Beoplay H95 via een aluminium paneel toe. Het rechter paneel staat in voor de controle van het volume, terwijl met het linker paneel de mate van ruisonderdrukking geregeld kan worden.

Batterijduur is een indrukwekkende 38 uur, zelfs met ruisonderdrukking ingeschakeld. Dat si zo’n acht langer dan andere duurdere hoofdtelefoons op de markt. Andere features zijn Bluetooth 5.1 en aptX Adaptive, voor een betere geluidskwaliteit als bv. jouw smartphone dat ondersteunt.

Al dat geweld komt natuurlijk met een stevig prijskaartje. De Beoplay H95 kost 800 euro en is beschikbaar vanaf 10 september. Kleuren zijn grijs en zwart. Om de 95e verjaardag te vieren zullen er 95 genummerde hoofdtelefoons (van 1-95) reeds beschikbaar zijn vanaf 27 augustus 2020.