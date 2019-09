De Beosound Stage trekt de kaart van het design en nestelt zich op technologisch vlak in het koppeloton met de aanwezigheid van Dolby Atmos, AirPlay 2 en Chromecast.

Bang & Olufsen staat dit jaar niet op de technologiebeurs IFA en dus komt deze aankondiging ietsje vroeger dan gewoonlijk.

De Beosound Stage is een vrij dunne soundbar die je best net onder de tv aan de wand bevestigt. Ook een plaatsing op een tv-meubel kan, maar aan de persafbeeldingen te zien draagt de wandoptie B&O’s voorkeur weg. Niet onlogisch want bij plaatsing op de muur komt de afwerking met materialen zoals brons, aluminium of zelfs eik beter tot zijn recht. Die laatste afwerking in echt hout is een optie van 750 euro.

Binnenin bevinden zich liefst elf drivers met elk een versterker van 50W. We tellen vier woofers van 4-inch, vier 1,5-inch fullrange drivers en drie ¾-inch tweeters waarvan er twee aan de zijkanten onder een bepaalde hoek staan opgesteld. De functie hiervan kan je misschien al raden: ze moeten helpen met het verzorgen van 3D-audio zoals Dolby Atmos.

De soundbar beschikt over WiFi en Bluetooth 4.2 en handige functies zoals ingebouwde Chromecast, AirPlay 2, QPlay 2.0 en daardoor ook de mogelijkheid tot multiroom muziek. Aansluiten op de tv verloopt via een HDMI-aansluiting, met ondersteuning voor eARC.

Er kan muziek worden afgespeeld zonder dat de tv dient ingeschakeld te zijn. Bang & Olufsen heeft trouwens vier presets voorzien: TV, Muziek, Film en Avond. Via de B&O-app kan je verder finetunen.

De Beosound Stage zal ergens deze herfst in de verkoop gaan, aan een richtprijs van 1500 euro voor de modellen in brons en aluminium, en 2250 euro voor de soundbar met eikenhouten afwerking.