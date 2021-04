Bang & Olufsen kondigt de lancering aan van Beoplay Portal, hun eerste draadloze gaming hoofdtelefoon. Met een verfijnde esthetiek, hoogwaardige materialen en meeslepend geluid laat Bang & Olufsen al haar troeven zien aan de wereld van gamen en daarbuiten. Of hij nu gebruikt wordt voor een meeslepende game-ervaring, het bekijken van films of het genieten van muziek, Beoplay Portal past zich gemakkelijk aan aan de situatie en biedt een indrukwekkende set functies, waaronder low-latency surround-geluid, uitstekende microfoonprestaties, actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en een elegante gebruikersinterface. Deze vakkundig vervaardigde, lichtgewicht hoofdtelefoon is gebouwd voor langdurig comfort, gebruiksgemak en superieure akoestische prestaties.

Ontworpen voor Xbox

Beoplay Portal is ontwikkeld als onderdeel van het ‘Designed for Xbox’ programma en maakt naadloos verbinding met Xbox Series X|S- en Xbox One-consoles via het Xbox Wireless protocol, en biedt zo een hoge bandbreedte, lage-latentie connectie.

Beoplay Portal is ook geschikt voor het verbinden met een computer of mobiele apparaten via Bluetooth 5.1, aptX™ Adaptive en USB-C, zodat gamers hun meeslepende overal audio-ervaring mee kunnen nemen.

Superieur geluid

Beoplay Portal, afgestemd door Bang & Olufsen’s befaamde geluidstechnici, biedt een rijke audio-ervaring met een hoog niveau van detail en nuance. Twee op maat ontworpen 40mm oorschelpen met neodymium magneten zorgen voor een nauwkeurige en vertrouwde akoestische weergave. En met Dolby Atmos voor hoofdtelefoons biedt Beoplay Portal ook gevirtualiseerd omgevingsgeluid toe en creëert het lagen van diepte en textuur in het geluid van games, films en muziek.

De geluidsprestatie van Beoplay Portal wordt verder verbeterd door een nieuwe generatie van Adaptive Active Noise Cancellation-technologie. Met behulp van een combinatie van feed-forward ANC en feed-back ANC, stelt Beoplay Portal gebruikers in staat om zich volledig onder te dompelen en te genieten van elk detail, zelfs in een luide omgeving. Daarnaast stelt de toevoeging van Own Voice de gebruiker in staat om hun eigen stemmen te horen terwijl ze van hun omgeving afgezonderd worden.

Tijdloos design en ongeëvenaard vakmanschap

Beoplay Portal is gemaakt voor stijl, comfort en duurzaamheid. Ontworpen door Jakob Wagner in samenwerking met Bang & Olufsen’s ontwerpteam, Beoplay Portal is beschikbaar in drie aantrekkelijke kleuren: Black Anthracite, Grey Mist, and Navy. De oorschelpen zijn voorzien van aanraakgevoelige aluminiumschijven met verbluffend gradiënteffect, geproduceerd met behulp van gepatenteerde anodisatietechniek ontwikkeld door Bang & Olufsen.

De kaak-ondersteunende oorkussens zijn gemaakt van traagschuim omwikkeld met lamsleder. Er is een subtiel uitsteeksel aan de achterkant van elk kussen, dat overeenkomt met de vorm van het hoofd van de gebruiker, waardoor het comfort wordt verbeterd en geluidslekkage wordt geëlimineerd. De binnenste hoofdband is voorzien van extra padding die is ontworpen om de druk op de bovenkant van het hoofd te verlichten. Deze vulling is bedekt met hoogwaardig bamboevezeltextiel, gekozen vanwege zijn duurzaamheid en ademend vermogen. Met een gewicht van slechts 282 gram behoren Beoplay Portal-koptelefoons tot de lichtste in de draadloze categorie, ideaal voor urenlang continu gebruik.

Beoplay Portal beschikt ook over een geheel nieuwe virtuele microfoonarm, waardoor de traditionele microfoonarm van de meeste gamehoofdtelefoons niet meer nodig is. Met behulp van Directional Beamforming-technologie helpt een reeks microfoons om de stem van de gebruiker te isoleren en te versterken, terwijl achtergrondgeluiden worden geëlimineerd, waardoor kristalheldere gesprekken mogelijk zijn – of het nu gaat om het oproepen van doelen aan teamgenoten of het bellen van vrienden.

Elegante gebruikersinterface en bijgewerkte Bang & Olufsen app

Beoplay Portal beschikt over een elegante gebruikersinterface bestaande uit fijn afgestemde aanraakbedieningen ingebouwd in de zijkant van de oorschelpen. Met verschillende eenvoudige gebaren kunnen gebruikers het volume verhogen en verlagen, de ANC- en transparantiemodus aanpassen en hun muziek en telefoongesprekken bedienen.

