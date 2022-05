Bang & Olufsen kondigde de lancering aan van de Beoplay EX, de nieuwste toevoeging aan haar draagbare audio-portfolio. Met een verbluffend geluid, adaptieve ANC en een volledig waterdicht design is de Beoplay EX het meest veelzijdige, echt draadloze oortelefoonmodel van Bang & Olufsen tot nu toe. De Beoplay EX is ontworpen om persoonlijk geluid te vergemakkelijken en biedt een ongeëvenaarde combinatie van prestatie en stijl om de perfecte persoonlijke audiopartner te creëren voor het versterken van alle soorten dagelijkse audio-ervaringen.

Compact ontwerp. Gemaakt voor comfort.

De Beoplay EX onderscheidt zich van eerdere Bang & Olufsen-oortelefoons vooral door de vorm van het design. Ontwerper Thomas Bentzen heeft de op een steel gebaseerde vorm overgenomen en omgetoverd tot een eindproduct dat even stijlvol als comfortabel is. De behuizing van de oortelefoon aan de binnenzijde van het oor is kleiner dan ooit tevoren en zorgt voor een comfortabele en stabiele pasvorm die urenlang zonder bijstellen kan worden gedragen.

Het praktische karakter van deze nieuwe vorm gaat hand in hand met de kenmerkende Bang & Olufsen-esthetiek, die door 96 jaar vakmanschap en designinnovatie is geperfectioneerd. Van de spiegelglas-interface die het licht op het perfecte moment vangt, tot de omringende ring van geborsteld aluminium, de Beoplay EX maakt een statement voor de drager, of hij nu kiest voor het gladde Black Anthracite, de weelderige Gold Tone of de opvallende Anthracite Oxygen-afwerking. De Beoplay EX wordt geleverd met een bijpassende oplaadcase van geborsteld aluminium, die dankzij het handige zakformaat de perfecte reisgezel is.

Zinnenprikkelend geluid. De hele dag door.

Of je de Beoplay EX nu op kantoor, onderweg, in de sportschool of thuis gebruikt, hij is door Bang & Olufsen ontworpen met het doel om in elke omgeving het beste geluid te leveren. De Beoplay EX, getuned door de decennialange ervaring van de geluidstechnici van B&O, brengt het superieure geluid dat luisteraars verwachten van de draagbare en home audio-producten van Bang & Olufsen, samen in de relatief kleine verpakking van een in-ear toestel. De Beoplay EX is uitgerust met Adaptive Noise Concellation-technologie, zodat de luisteraar de diepte, het detail en de helderheid van het geluid kan waarnemen zoals de artiest het heeft bedoeld – voor een meeslepende audio-ervaring.

B&O’s nieuwe vorm in oortelefoondesign creëert ruimte voor een 9,2 mm luidsprekersdriver in de Beoplay EX, de grootste die het merk ooit voor een true-wireless toestel heeft gebruikt. Dit resulteer in een aanzienlijke upgrade van de kracht van elk audiomoment, zonder afbreuk te doen aan het comfort. Luisteren kan de hele dag doorgaan, want de Beoplay EX heeft tot 20 uur afspeeltijd inclusief opladen in de behuizing, en 6 uur afspeeltijd met ANC ingeschakeld.

Deze combinatie van ongeëvenaarde geluidskwaliteit en indrukwekkende ANC gaat gepaard met een upgrade in gesprekskwaliteit, zodat de Beoplay EX op elk moment kan worden gebruikt voor het aannemen van vergaderingen of persoonlijke gesprekken. Elke oortelefoon heeft drie microfoons, beamformingtechnologie en ingebouwde eigen spraakfunctionaliteit, voor een naadloze gesprekservaring.

Eenvoudige connectiviteit. Versatiel.

Dankzij de nieuwste Bluetoot 5.2-technologie en ruisonderdrukking op de achtergrond kan je met de Beoplay EX eenvoudig draadloos verbinding maken met kantoor, vrienden en familie, waar je ook bent. Dankzij de Multipoint-connectiviteit kunnen de oortelefoons ook met twee apparaten tegelijk worden verbonden, zodat dragers met het ene apparaat naar muziek kunnen luisteren en met het andere telefoongesprekken kunnen voeren. De Beoplay EX is niet alleen toonaangevend op het gebied van connectiviteit, maar het nieuwe model is ook zweet- en IP57-gecertifieerd stofbestendig en waterdicht, waardoor het een uiterst duurzame persoonlijke geluidsoplossing is.

Richtprijs: 399 EUR