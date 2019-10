De tweede generatie van de H4 kan voortaan worden opgeladen via USB-C en krijgt ondersteuning voor digitale assistenten zoals Siri en Google Assistant.

Om de nieuwe functionaliteit toe te voegen werd het design van de over-ear hoofdtelefoon verbeterd. Zo is er een extra microfoon ingebouwd en een speciale knop om de stemassistent op te roepen. De H4 in- of uitschakelen doe je voortaan via een schuifknop.

De Micro USB-poort gaat op de schop en is vervangen door de moderne USB-C poort.

Aan de buitenzijde valt vooral het herwerkte aluminium op, waardoor de Beoplay H4 qua stijl beter aanleunt tegen de duurdere high-end hoofdtelefoons van Bang & Olufsen.

De prijs blijft met 300 euro gelijk aan de voorganger. De H4 is er in matzwart en Limestone.