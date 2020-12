Enkele nieuwe tv’s vervoegen het gamma van B&O waaronder een 48-inch oled tv.

De nieuwe Beovision Contour (zie foto boven) is er voortaan in een model van 48 inch. Het merk volgt daardoor de ontwikkelingen in de markt van oled televisies.

Zoals we gewend zijn van het Deense bedrijf geeft het daar wel een eigen invulling aan. De minimalistische Beovision Contour levert een all-in-one tv- en muziekervaring, door middel van geluidstechnologie die gebaseerd is op de bekroonde Beosound Stage.

Achter de cover van de luidspreker van de Beovision Contour zitten elf krachtige luidspreker drivers en versterkers. Alle geïntegreerde bronnen kunnen gemakkelijk worden bediend door de Beoremote One, een afstandsbediening die is gemaakt van een enkel, geëxtrudeerd stuk aluminium.

Er kan gekozen worden uit drie kleurschema’s: zilver, zwart antraciet of een goudkleurige versie met passende stof- of houtfineer afwerking voor de speaker. Alle kabels worden via de achterkant van de tv onzichtbaar naar eventueel aangesloten toestellen gebracht.

Drie standopties zijn een geïntegreerd element van de Beovision Contour: een aluminium vloerstandaard die je handmatig 180 graden naar elke kant kan draaien; een muurbeugel waarmee je de tv kunt verplaatsen en in een hoek kunt zetten; en tot slot een tafelstandaard model met een massieve, rechthoekige aluminium voet.

Vernieuwingen voor Beovision Eclipse

Na het succes van de meest verkochte Beovision Eclipse 1st Gen, die beschikbaar was in de populairste schermgroottes van 55 en 65 inch lanceert Bang & Olufsen nu de tweede generatie. Deze werd bijgewerkt met de nieuwste LG OLED GX schermtechnologie en een upgrade van het geluid. Het is nu mogelijk om bekabeld of draadloos te verbinden met de extra Beolab luidsprekers via de geïntegreerde surround sound decoder, waardoor een volwaardige 7.1-kanaals meeslepende bioscoopervaring mogelijk wordt gemaakt.

Prijzen en beschikbaarheid

De Beovision Contour, incl. muurbeugel kost 5.700 euro; de Beovision Eclipse-55 2nd Gen, inclusief. gemotoriseerde vloerstand klokt af op 10.000 euro.