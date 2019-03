Apple heeft een nieuwe 10,5-inch iPad Air en de vijfde generatie van de iPad Mini voor 2019 online gezet. De onthullingen komen er een week voor het Apple-event van 25 maart.

De iPad Air is met zijn schermgrootte van 10,5-inch even groot als de kleinste en oudste versie van de iPad Pro, die uit het gamma van Apple verdwijnt. Beide nieuwe iPad modellen krijgen de snellere A12 Bionic-processor, die in de plaats komt van de A10X Fusion-chip.

Heel wat van de features die we aantreffen op de duurdere iPad Pro modellen van 11-inch en 12,9-inch ontbreken wel op de nieuwe iPad Air, zoals de ProMotion-technologie. Ook werd het aantal speakers teruggebracht van vier naar twee, en dient er opgeladen te worden via de Lightning-poort en niet het meer universele USB-C. De resolutie van 2224 op 1668 pixels is ook iets lager.

De iPad Air heeft verder een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB en moet het nog doen met de fysieke Thuisknop/Touch ID-sensor en niet Face ID. De camera’s zijn resp. 8 megapixel en 7 megapixel groot. Video-opnames zijn beperkt tot 1080p Full HD.

De iPad Air zou het zo’n 10 uur moeten volhouden op één batterijlading. De iPad Air is verkrijgbaar vanaf 569 euro.

iPad Mini: klein maar duur

De iPad Mini is Apple kleinste iPad en de eerste update sinds 2015 voor dit kleinere model. De vijfde generatie heeft nog steeds een 7,9-inch scherm maar nu met True Tone en een hogere helderheid van 500 nits.

De upgrade naar de snellere A12 Bionic-chip moet hem weer wat extra jaartjes plezier geven. Ook de camera is verbeterd ten opzichte van het oudere model.

De iPad Mini ondersteunt voortaan ook de eerste generatie van de Apple Pencil, dat is het digitale potlood waarmee je op de iPad kan tekenen. Ook de iPad Air is trouwens compatibel met dezelfde Apple Pencil.

De iPad Mini krijgt dezelfde kleurtjes als de andere iPads, waaronder nu dus ook goud. Goedkoop is de nieuwe iPad Mini allerminst: prijzen starten vanaf 459 euro.