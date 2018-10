Op de Biënnale Interieur in Kortrijk Xpo van 18 tot 22 oktober toont interieurarchitecte Anouk Taeymans drie kunstzinnige sferen opgebouwd rond de designtelevisie The Frame.

Met The Frame, ondertussen aan de tweede generatie toe, heeft Samsung een tv in het aanbod die het anders aanpakt dan gangbare televisies. Het designprincipe is als volgt: ook uitgeschakeld moet deze tv niet misstaan in het interieur.

Niet alleen hangt The Frame tv dicht tegen de muur, ook de kleur van de lijsten kan worden aangepast. Bovendien loopt er slechts één transparante kabel van de tv naar de One Connect Box, waarop alle randapparatuur wordt aangesloten.

En als er niet actief tv wordt gekeken kan je via de Samsung Art Store liefst 800 kunstwerken van prominente musea, galerijen en kunstenaars tonen als screensaver. Drie van die kunstwerken dienen nu als leidraad voor drie interieurstijlen die de Antwerpse Anouk Taeymans ontwerpt voor The Frame. Ze krijgen de namen ‘Fresh & Botanical’, ‘Bold & Graphical’ en ‘Warm & Neutral’.

Fresh & Botanical

Fresh & Botanical weerspiegelt een mix van een verfrissende urban jungle vibe met verfijnde zwarte accenten. Ideaal om te combineren met planten in kleine en grote potten en oversized linnen kussens met een zwart geborduurde rand. Het voorgestelde kunstwerk is ‘De Olijfbomen’ van Vincent Van Gogh, omdat de kleuren perfect matchen met het bladgroen.

Bold & Graphical

Bold & Graphical gaat de minimalistische stijl op en combineert zwart-wit contrasten. Anouk Taeymans voorziet in deze opstelling The Frame van een witte lijst. Op de tv wordt het kunstwerk ‘Black and White Squiggle No.1 (2016)’ van Nicolette Capuano getoond. De organische lijnen contrasteren mooi met de rechte lijnen van de setting.

Warm & Neutral

De derde stijl, Warm & Neutral, oogt dan weer gezellig met een ton neutrale tinten. Een licht eiken frame en een foto met witte passe-partout zoals ‘Zabriskie Point (2016) van Cody Cobb is het resultaat.

The Frame 2018 is vanaf oktober 2018 beschikbaar in vier schermafmetingen (43, 49, 55 en 65 inch).