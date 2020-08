Binnenkort zal je in de Android TV-interface ook teasers of korte filmfragmenten voorgeschoteld krijgen, zoals Netflix al langer doet.

Die fragmenten van series, films of zelfs apps zullen automatisch worden afgespeeld en zal je niet kunnen uitschakelen. Ze zullen zich helemaal bovenin de Android TV-interface nestelen, in de rij boven jouw eigen geselecteerde favoriete apps.

Google denkt dat de trailers je zullen helpen om iets te vinden om te kijken. De fragmenten worden door een team van Google handmatig geselecteerd, al kunnen adverteerders (te beginnen in de VS) ook dat plekje aankopen.

Verder wil Google het makkelijker maken om nieuwe apps of streamingdiensten te leren kennen op Android TV. Met “Subscribe and install” kan je inschrijven en betalen via de Google Play-account, zonder dat je jouw smartphone moet bovenhalen. Met “instant apps” kan je een app of game uitproberen vooraleer je hem volledig installeert.

Als derde grote nieuwigheid is ondersteuning voor Auto Low Latency Mode (ALLM) via HDMI op komst. Daardoor zullen ontwikkelaars van games de televisie of mediaspeler automatisch in spelmodus kunnen zetten, zodat vertragingen worden beperkt.