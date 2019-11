And Now Our Watch Has Ended. Na acht intense, bloederige, emotioneel heftige maar ronduit epische seizoenen is HBO’s succesreeks Game of Thrones afgelopen. Tijd dus voor Warner Home Video om complete boxsets te lanceren.

Zowel Game of Thrones: The Complete Collection, The Complete Series als het laatste achtste seizoen zullen vanaf 3 december beschikbaar zijn op Blu-ray en DVD.

De extra’s op de “Game of Thrones: The Complete Collection” en “Game of Thrones: The Complete Series” op Blu-ray

Game of Thrones: Reunion Special : Een reünie in Belfast met leden van de huidige en vroegere cast, gepresenteerd door Conan O’Brien. De reünie is opgebouwd uit segmenten die focussen op de huizen Lannister, Stark & Targaryen waarbij de hoofdrolspelers hun finale kijk geven op de jaren die ze in Westeros en Essos doorgebracht hebben.

Bonus content en exclusieve video's van eerdere aparte seizoensboxsets, samen goed voor maar liefst 15 uur extra materiaal dat de fans kunnen ontdekken wanneer ze klaar zijn met de serie.

“The Complete Series” en “seizoen 8” formaten bevatten: