De eerste 8K OLED-televisie (model 88Z9) van LG is per direct te koop in België. Ook in de Nanocell reeks van LG is er nu een 75-inch tv met 8K beschikbaar.

8K levert een kijkervaring zoals geen enkele andere TV. Met 33 miljoen pixels heeft 8K 4 keer de resolutie van 4K en 16 keer de resolutie van Full HD. “Het hoge aantal pixels zorgt voor een bijna levensechte kwaliteit en gecombineerd met de OLED-techniek, die garant staat voor perfect zwart, hoge helderheid, levendige kleuren en een grote kijkhoek, zal de kijkervaring nooit meer hetzelfde zijn”, aldus LG.

De televisies hanteren de strenge Information Display Measurements Standards (IDMS) voor 8K-resolutie en draaien op de tweede generatie Alpha 9 8K intelligente processor. Deze processor verbetert de beeld- en geluidskwaliteit met deep learning-technologie en heeft toegang tot een uitgebreide database met visuele informatie. Bovendien analyseert deze steeds de omgevingscondities, zoals invallend licht, en zorgt zo voor de perfecte helderheid. De processor schaalt ook beelden in Full HD of 4K op tot 8K.

Beide 8K televisies kunnen overweg met Dolby Vision tot 4K, HDR10 en de minder noodzakelijke Technicolor HDR en HLG.

LG verbetert verder de geluidskwaliteit door een intelligent algoritme dat audio van twee kanalen omvormt tot virtueel 5.1 surround sound. Om de ervaring compleet te maken ondersteunen de 8K tv’s Dolby Atmos.

