Sony heeft begrepen dat fotografie op de hedendaagse smartphones één van de belangrijkste selling points is. Het schakelt daarom met zijn nieuwe vlaggenschip een versnelling hoger en haalt heel wat technologie van de eigen Alpha camera’s.

Zo is de camera van de Xperia 1 II gebaseerd op het autofocussysteem van de Alpha-camera’s. Daardoor produceert de Xperia 1 II tot 20 fps AF/AE beelden per seconde met 60 keer per seconde continue AF/AE-tracking. Een hele mondvol maar eigenlijk komt het er op neer dat de camera voorwerpen continu blijft volgen en er op blijft scherpstellen, zelfs als die objecten snel bewegen.

Een andere handige functie die afkomstig is van de Alpha-camera’s is de realtime Eye-AF. De camera gaat hierbij in realtime de ogen van mensen of dieren volgen en scherpstellen. Zelfs als het onderwerp in beweging is, er één oog is bedekt, of er toevallig iemand de lens passeert. Geloof ons, dit is een erg knappe toevoeging.

De drie ingebouwde lenzen van de camera zijn van Zeiss-makelij en hebben respectievelijk brandpuntsafstanden van 16 mm (12MP en f/2.2), 24 mm (12MP en f/1.7) en 70 mm (12MP en f/2.4).

Ook bij weinig licht ziet het er naar uit dat de Xperia 1 II zich goed uit de slag kan trekken. Vier samenwerkende technologieën maken dat mogelijk: de Dual Photo Diode-beeldsensor, een autofocussysteem dat bijna 70% van de sensor bestrijkt, de 3D iToF-sensor en een nieuwe brede 1/1,7” Exmor Rs-sensor die 50% lichtgevoeliger is dan voorheen.

De nieuwe Photography Pro App biedt een vergelijkbare gebruikersinterface waar Alpha-fotografen al vertrouwd mee zijn. Zo biedt de app toegang tot manuele bedieningsmogelijkheden om ISO, sluitertijd of output naar RAW in te stellen.

Filmliefhebbers

Naast de app voor fotografie heeft Sony er ook eentje voor de cinematograaf voorgeïnstalleerd. Met de Cinematography Pro App – een app van CineAlta en Cinematic – kan er gefilmd worden in 21:9 4K HDR met 24/25/30/60 fps. De nieuwe app is uitgerust met Touch AF, Metered Manual, Level Meter en verbeterde witbalansinstellingen. Dit biedt meer manuele bedieningsmogelijkheden, terwijl de unieke Intelligent Wind Filter-technologie ruis en interferentie van wind beperkt. De filmpjes komen trouwens goed tot hun recht op het 21:9 6,5-inch 4K HDR OLED-scherm van de Xperia 1 II.

De Xperia 1 II biedt ook nieuwe witbalansopties om tegemoet te komen aan de wensen van professionele gebruikers: D50 of D55 (foto’s om af te drukken), D61 (films maken), D65 (fotografie en cinematografie) en D93 (tv-zenders).

Hoofdtelefoonaansluiting komt terug

Sony brengt op de Xperia 1 II de 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting terug, naar eigen zeggen omdat dat nog steeds de beste geluidskwaliteit garandeert. Wie dat wenst kan natuurlijk ook draadloos via Bluetooth naar muziek luisteren.

Dankzij audiotuning werd crosstalk beperkt tot een onhoorbaar niveau van 20 dB – meer dan 90% lager dan bij USB-C-hoofdtelefoonaansluitingen.

Verder zijn Dolby Atmos en hi-res audio van de partij, en ondersteunt de smartphone de recente 360 Reality Audio hardwaredecodering.

DualShock4

Sony zet ook de gaming-mogelijkheden van de smartphone in de kijker. De Xperia 1 II ondersteunt namelijk een directe verbinding met een DualShock4-controller en volledige functionaliteit.

5G en 4.000 mAH batterij

De Sony Xperia 1 II gebruikt het Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform en is klaar voor 5G. Die CPU en GPU zijn ook 25% sneller dan de voorganger. Er is 8GB werkgeheugen voorhanden, en een opslag van 256GB.

De krachtige batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh en kan tot 50% opgeladen worden in slechts 30 minuten. Ook draadloos opladen (via de Qi-standaard) is mogelijk.

De Xperia 1 II biedt verder waterdichtheid van niveau IP65/68 en is voorzien van Corning Gorilla Glass 6 aan zowel de voor- als achterzijde.

Beschikbaarheid

Xperia 1 II is vanaf eind voorjaar 2020 verkrijgbaar in de Benelux voor 1199 euro. Het toestel is uitgerust met Android 10 en komt beschikbaar in zwart en paars.