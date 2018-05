De vijf nieuwe AV-receivers in de Aventage-reeks krijgen onder meer een nieuwe gebruikersinterface.

De receivers, RX-A680, RX-A880, RX-A1080, RX-A2080 en RX-A3080 situeren zich in de line-up van Yamaha net boven de eerder geïntroduceerde RX-V85 modellen. Ze nemen dan ook heel wat van hun features over zoals Bluetooth, AirPlay, ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X en Alexa-spraakbediening.

Natuurlijk is ook MusicCast van de partij waardoor je naar muziek van streamdiensten als Spotify, Deezer, Tidal en Qobuz kan luisteren. MusicCast biedt ook ondersteuning voor 24-bit/192kHz en DLNA-streaming. Met de nieuwe functie binnen MusicCast (MusicCast Surround) kan je voortaan ook draadloze luidsprekers (de nieuwe MusicCast 20 en 50 speakers) als achterste kanalen inzetten en koppelen met de versterker.

De aanwezigheid van HDMI 2.0 maakt dat de versterkers kunnen omgaan met alle huidige High Dynamic Range-indelingen HDR10, HLG (Hybrid-Log Gamma) en Dolby Vision.

We zijn bovenal benieuwd naar de nieuwigheden die Yamaha in 2018 voor ons in petto heeft. Zo hebben de RX-A1080, RX-A2080 en RX-A3080 Surround:AI aan boord, een functie die automatisch de beste digitale instellingen selecteert op basis van het type audio dat wordt afgespeeld. Ook vernieuwd is de gebruikersinterface die volgens Yamaha een stuk sneller en intuïtiever werkt dan de voorganger.

Voor het optimaal inregelen van het geluid kan de RX-A3080 een beroep doen op YPAO-R.S.C. met 3D, meerpuntsmeting en 64-bits hogeprecisie-EQ.

De RX-A3080 kan maximaal negen kanalen aansturen, goed voor bijvoorbeeld een 5.2.4 configuratie, en heeft naast zeven HDMI-ingangen en 3 HDMI-uitgangen ook gebalanceerde XLR-audioingangen. Net daaronder staat de RX-A2080, die niet de XLR-ingangen heeft en goed is voor 140 watt per kanaal.

De RX-A1080 is goed voor 110 watt per kanaal terwijl de RX-A880 100 watt per kanaal levert. Beiden zijn goed voor 7.2 kanalen. Dat is ook het geval bij de RX-A680 maar die moet het stellen met iets minder vermogen, namelijk 80 watt per kanaal. De RX-A680 heeft ook maar vier HDMI-ingangen.