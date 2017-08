Timers en aanwezigheidssimulatie in vernieuwde Philips Hue-app

De slimme verlichting Philips Hue blijft zichzelf constant verbeteren. Met een nieuwe update van de Philips Hue app komen er drie nieuwe functies bij waaronder timers en aanwezigheidssimulatie.

De volgende functies zijn nieuw in versie 2.14 van de app:

Timer

Met de Timer-functie, terug te vinden in de app in het onderdeel Routines, kan je een tijdspanne instellen wanneer de lampen bijvoorbeeld moeten knipperen of van kleur veranderen.

Aanwezigheidssimulatie

Eveneens terug te vinden in het onderdeel Routines is de mogelijkheid om de verlichting in het hele huis willekeurige tijden in- en uit te schakelen. Voorheen kon je al bepaalde tijden aangeven, maar nu kan je dus een extra speling kiezen van 15 tot 60 minuten in de start- én stoptijd.Dat is handig om jouw aanwezigheid te simuleren als je bijvoorbeeld een weekendje weg bent of langere tijd van huis bent. Het is een functie die al langer zit ingebakken in tal van domoticasystemen.

Automatisch uitschakelen

Als derde nieuwigheid is er bij routines nu de optie om de lampen ook uit te schakelen bij een bepaalde eindtijd. Tot nu kon je enkel een Routine starten op een bepaald tijdstip maar diende je nog steeds de verlichting manueel uit te schakelen.

In onderstaande filmpjes zie je de timer-functie en de aanwezigheidssimulatie aan het werk

Video: Timer-functie met Philips Hue

Video: Aanwezigheidssimulatie met Philips Hue

