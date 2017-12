Met de WH-1000XM2 heeft Sony een opvolger in huis van de MDR-1000X, die vorig jaar al lovende recensies meekreeg.

De WH-1000XM2 werd dit jaar geïntroduceerd tijdens de technologiebeurs IFA in Berlijn, en we konden daar al even kort kennismaken met de draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking.

De WH-1000XM2 werkt verder op de al uitstekende eigenschappen van zijn voorganger. Zo klinkt hij nog altijd uitstekend, en zijn er enkele leuke functies toegevoegd die je nergens anders vindt.

De hoofdtelefoon mikt op de luisteraar die onderweg is met trein, bus of vliegtuig, of aan het werk is in een luidruchtig landschapskantoor. Laat je niet afschrikken door zijn stevige prijskaartje: de hoofdtelefoon heeft voldoende in huis om die prijs te rechtvaardigen.

Design en bouwkwaliteit

Sony stak heel wat hardware in de hoofdtelefoon. Zo zijn er vier microfoontjes in de hoofdtelefoon aangebracht, en er is ook een ingebouwde chip die in real-time de omgevingsgeluiden meet en de mate van ruisonderdrukking bepaalt.

In de linkeroorschelp zit een kleine sensor die de atmosferische druk meet en dat is nieuw in vergelijking met de voorganger. Een wijziging in de druk heeft volgens Sony een effect op de geluidskwaliteit en de gevoeligheid van de microfoontjes die de omgevingsgeluiden meten. In de praktijk betekent dat je telkens via de app even handmatig een drukmeting zal moeten uitvoeren, als je het vliegtuig in- of uitstapt.

Op de linkeroorschelp onderaan bevinden zich twee knopjes. De eerste, een aan/uit-knop, fungeert ook als knop voor het koppelen via Bluetooth. Als de hoofdtelefoon is ingeschakeld kan je door even op die knop te drukken een indicatie krijgen van de resterende batterijduur.

Met de tweede knop bepaal je de mate van ruisonderdrukking: aan, uit of Ambient Noise (daarover straks meer). De knop kan je ook ingedrukt houden waarna er een optimalisering wordt opgestart die het geluid afstemt op jouw oren. Op de linkeroorschelp is er nog een aux-ingang; op de rechteroorschelp is er een mini-USB poort voor het opladen van de hoofdtelefoon.

De bouwkwaliteit van de hoofdtelefoon is vrij robuust. De hoofdband heeft een metalen brug met een kussentje dat op je hoofd leunt. De verbinding tussen de oorschelpen en de metalen brug is van plastic, net zoals nog wat andere onderdelen. Dat zou eventueel op termijn wel eens voor problemen kunnen zorgen.

De oorschelpen – van namaakleder – zitten comfortabel rond de oren. Ook na ettelijke uren gebruik op kantoor blijft de hoofdtelefoon comfortabel aanvoelen zonder gloeiende, rode oren. Omdat de hoofdtelefoon vrij licht is, en een minimalistische bouw heeft, heb je geen last van nekpijn na lange luistersessies.

De rechteroorschelp is trouwens ook aanraakgevoelig. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Wie niet met de techniek vertrouwd zal even moeten wennen aan deze manier van bediening. De juiste positionering van de vingers is soms lastig. Er is ook geen andere manier van bediening op de hoofdtelefoon zelf; wil je het anders dan moet je teruggrijpen naar de app op je smartphone. Een ander minpuntje is dat de bediening via de oorschelp niet werkt als je een hoofdtelefoonaansluiting inplugt.

Qua aanraakbediening zijn er vijf mogelijkheden: volume verlagen of verhogen door naar boven of beneden te swipen; links en rechts swipen om naar het vorige of volgende nummer te gaan, en dubbel tikken in het midden om de muziek te pauzeren of een telefoongesprek aan te nemen. De juiste positionering van de vinger is soms was lastig, maar door de betere textuur van de oorschelp is dat swipen wel aangenamer geworden.

Wat afwerking betreft is de hoofdtelefoon er in het zwart en goud/beige.

Geluidskwaliteit van de WH-1000XM2

Hoofdtelefoons met ruisonderdrukking hadden nog niet zo lang geleden een niet zo goede reputatie wanneer het ging om de geluidskwaliteit, maar met deze WH-1000XM2 zijn die problemen volledig van de baan.

De muzieknummers worden ook na lange luistersessies niet te vermoeiend om te beluisteren; de hogere frequenties klinken kristalhelder, het midden wordt juist weergegeven en ook de bas is zeker voldoende aanwezig zonder storend te werken. De 40mm drivers die zich in de oorschelpen bevinden zorgen voor een warm geluid, en elk instrument wordt in zijn waarde gehouden.

De stemmen van Lana Del Rey of Zara Larsson, het rapgeluid van Kendrick Lamar of wat meer dance-nummers van Dua Lipa, de hoofdtelefoon verwerkt ze netjes met veel diepgang en dynamiek.

In Sony’s Headphones Connect app heb je de keuze uit verschillende opties voor de equalizer: Enthousiast (met de nadruk op wat meer bas), Levendig (waarbij de hogere frequenties wat geboost worden), Aangenaam, Ontspannen, Stem, Treble Verhogen, Bas Verhogen, Spraak, Manueel, twee op-maat-instellingen en Uit.

In de app biedt Sony ook vier verschillende surroundinstellingen aan: Arena, Club, Outdoor Stage en Concert Hall. In een ander onderdeel van de app geef je aan waar de muziek vandaan moet komen: vooraan of eerder vanachter jou. Wat het nut hiervan is, is me onduidelijk maar het werkt wel erg goed.

De Bluetooth-verbinding die de hoofdtelefoon is klaar voor aptX HD en dat moet voor een betere geluidskwaliteit zorgen. Bovendien heeft Sony ook een eigen codec om geluid via Bluetooth te sturen, namelijk LDAC. Met LDAC kan je hi-res muziek draadloos streamen.

Voor zowel aptX HD als LDAC geldt: je smartphone of mp3-speler moet het ondersteunen. Wie een iPhone heeft kan bijvoorbeeld LDAC niet gebruiken. Gebruikers van een Android-telefoon met Android Oreo krijgen LDAC als standaard functie aangeboden.

Kan je toch geen geluid verzenden via die kwalitatieve codecs, dan heeft Sony nog twee andere oplossingen bedacht: DSEE HX en S-Master HX. Zij proberen het geluid op te schalen naar hi-res audio. Wij lieten alvast standaard dat opschalen aan staan. Hou er dan wel rekening dat je de batterij-autonomie afneemt naar een 20-tal uur (draadloos met ruisonderdrukking).

Ruisonderdrukking

De ruisonderdrukking dan. Die werkt uitstekend in verschillende situaties. Wij hebben het uitgetest in een rumoerig kantoor, tijdens een autorit en een wandeling. Omgevingsgeluiden worden zo goed als allemaal eruit gefilterd, tijdens pauzes tussen muzieknummers hoor je dan enkel een lichte ruis, die tijdens de muziek zelf totaal niet stoort.

Bovendien heeft de Sony enkele leuke trucjes in het arsenaal. Zo is er een Ambient Noise modus die enkel de hogere tonen – zoals een aankondiging via een luidspreker in trein of vliegtuig – doorlaat. Door je hand tegen de bovenzijde rechteroorschelp te houden, kan je de muziek even in volume verlagen, bijvoorbeeld voor een korte conversatie met je collega of de betaling van je drankje op het vliegtuig. Neem je je hand terug weg, dan schakelt het volume terug naar zijn vorige stand. Zo hoef je de hoofdtelefoon niet af te nemen, lekker handig toch?

Een andere toevoeging aan de app is de functie Adaptieve Geluidsregeling. De app op je smartphone gaat dan detecteren of je stilstaat, wandelt, loopt of op een trein/vliegtuig/bus zit. De app gebruikt de versnellingsmeter van je smartphone om te zien of en hoe snel je beweegt. Voor elke handeling kan je via de app instellen in welke mate er ruisonderdrukking moet plaatsvinden.

Batterijduur

Volgens Sony bedraagt de autonomie van de batterij 30 uur, en tijdens onze test benadert dit zeker de realiteit. Dat is zo’n 10 uur meer dan de MDR-1000X. Vaak opladen hoef je dan ook niet te doen, zelfs als je een stevige muziekfan bent. We spreken dan van draadloos gebruik met ruisonderdrukking ingeschakeld.

Handig is de snellaadfunctie: zo’n tien minuten opladen en de hoofdtelefoon kan er weer een anderhalf uur tegen. In een viertal uur is de hoofdtelefoon volledig opgeladen. Na een vijftal minuten van inactiviteit schakelt de hoofdtelefoon zichzelf ook uit.