Net voor diens I/O conferentie toont Google een eerste soundbar die overweg kan met Google Assistant én streaming dankzij het ingebouwde Android TV-platform. De Link Bar is een samenwerking met audiomerk JBL.

De eerste afbeeldingen van het toestel wijzen bovendien op de aanwezigheid van niet minder dan 4 HDMI-poorten, een ethernet- en optische audio-aansluiting, maar ook analoge audio-ingangen.

De slimme soundbar is best een interessante zet van Google om nog meer grip op de woonkamer te krijgen. Want met de soundbar kan je niet alleen muziek en geluid van films en series afspelen, maar meteen ook je slimme verlichting bedienen, of vragen stellen over films.

De Link Bar moet in het najaar van 2018 beschikbaar zijn, en zal naar alle waarschijnlijkheid tegen dan over Android P beschikken, de opvolger van Android Oreo.