Het 21:9 scherm is de blikvanger op Sony’s high-end smartphone.

Om de strijd aan te gaan met andere smartphones van merken als Apple, Samsung en Huawei, kiest Sony ditmaal voor een opmerkelijk scherm. Met een 21:9 verhouding geeft het 6,5-inch OLED scherm de smartphone een uitgesproken look.

De 21:9 beeldverhouding kennen we ook vanuit de bioscoopwereld. Samen met de 10-bit toongradatie, dat voor een groter kleurenpalet in staat, én de HDR-ondersteuning moet dat bij het bekijken van films op de Xperia 1 voor een meerwaarde zorgen. Het scherm heeft een 4K-resolutie ofwel 3840 x 1644 pixels. Het extra brede scherm laat ook toe makkelijker twee apps naast elkaar te tonen.

In tegenstelling tot andere smartphones zien we op de Xperia 1 geen uitsparing of een cameragat, maar heeft Sony wel de randen bijzonder dun gehouden. Bovenaan werd nog plaats gevonden voor de selfiecamera, speaker en andere sensoren.

De speakers kunnen overweg met Dolby Atmos-geluid, en voor muziekstreamers zijn er Bluetooth-functies zoals Apt HD en LDAC.

Op de achterzijde bevindt zich een camera met drie lenzen, telkens met een formaat van 12 megapixels. Het gaat om een groothoeklens van 16mm die een hoek heeft van 135 graden en een diafragma van f/2.4; een basislens van 26mm met een diafragma van f/1.6 en een 52mm telelens die een 2x optische zoom heeft.

Sony zet volop in op het scherpstellen, met de zogenaamde Eye AF (autofocus) die netjes op het niveau van de ogen focust. Er zijn ook continue burst-opnames met tot 10 fps AF / AE-tracking (autofocus en automatische belichting).

De Xperia 1 draait op de nieuwe Qualcomm Snapdragon 855-chip en Android 9.0, en heeft een batterijcapaciteit van 3300 mAh. De voor- en achterzijde van de Xperia 1 is van Corning Gorilla Glass 6, en hij is waterbestendig (IP65/IP68).

De Xperia 1 is deze lente verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, grijs en paars. Het prijskaartje is eveneens high-end: 949 euro.