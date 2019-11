Misschien heb je net een superdunne oled tv gekocht en wens je hem aan de muur te hangen? Specialist in muurbeugels Vogel’s heeft alvast een uitgebreid assortiment om uit te kiezen.

Dat oled tv’s een uitstekende beeldkwaliteit hebben, weet je waarschijnlijk al. Maar ze zijn bovendien heel erg dun. Als je ze aan de muur hangt, dan wil je toch ook die slankheid bewaren? Vogel’s heeft verschillende draaibare oled muurbeugels ontwikkeld die naadloos aansluiten op de achterzijde van deze tv’s.

Een van die muurbeugels is de THIN 546, die draaibaar is en waarbij de afstand tot de muur slechts 4,5 cm bedraagt. Het draagvermogen is een uitstekende 30 kg en de tv-steun is geschikt voor schermformaten van 40- tot 65-inch. Daar passen dus perfect de huidige oled tv’s van 55-inch en 65-inch op.

Ga je voor het ultieme gebruiksgemak dan kan je zelfs kiezen voor een elektrische variant die je met een app kan bedienen. De NEXT 7356 draait zich dan automatisch naar de geschikte stand, en weer terug bij het uitschakelen van de tv.

LG oled tv’s

Voor bezitters van een oled tv van het merk LG heeft Vogel’s specifieke muurbeugels ter beschikking. Deze tv’s hebben immers een andere achterzijde. De Vogel’s NEXT 7346 en ook de daarnet vernoemde NEXT 7356 passen op de meeste LG oled tv’s.

Voor de high-end modellen W7, W8 & W9 heeft Vogel’s een platte en draaibare elektrische oplossing ontwikkeld: NEXT 7505 en NEXT 7555.

Niet-draaibare modellen

Verkies je liever de tv zo vlak mogelijk aan de muur te hangen zonder mogelijkheid om te draaien, dan kan je terecht bij de THIN 505 of THIN 405.