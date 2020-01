Je hebt net een nieuwe televisie gekocht en dus is het tijd om hem een goede plaats te geven in de woonkamer. Eén van de opties is bevestiging aan de muur via een tv-beugel.

Bij de meeste gezinnen staat de tv nog steeds gewoon op zijn pootjes of tafelsteun op een tv-meubel. Maar bij heel wat mensen krijgt de tv ook een plek aan de muur. Dat oogt mooier en er komt onderaan plaats vrij voor een soundbar.

Wanneer je een flatscreensteun overweegt, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kijk je dan of jouw televisiemerk een passende beugel of wandsteun heeft, of je kiest voor een universele wandoplossing zoals die van een merk, bijvoorbeeld Vogel’s.

Kies een plek op de muur

Voor je de televisie ophangt moet je kiezen waar je hem exact wenst op te hangen. Dat is belangrijk want je zal goed moeten nagaan waar eventuele kabels of leidingen in de achterliggende muur zitten. Heb je geen idee of er leidingen lopen, dan koop of huur je best even een leidingdetector. Die detecteert metalen buizen en stroomkabels.

Zit je met een (tussen)wand in een houtskeletstructuur dan ga je best even na of je de beugel meteen kan schroeven op een onderliggende houten plaat zoals OSB of dat het een gipsvezelplaat is die bevestigd is op houten profielen met een bepaalde tussenafstand.

Bij een holle wand met profielen met een bepaalde tussenafstand kan het helpen om even te kloppen en een plek te vinden waar het minder hol klinkt. Vaak zit daar dan de houten balk.

Afhankelijk van de achterliggende structuur kan je dan het type schroef kiezen. In dat opzicht is het handig om het gewicht van de televisie te kennen (inclusief het gewicht van de beugel), zodat je het type schroeven of de houtdraadbouten hierop kan instellen.

De juiste hoogte van de televisie bepalen

Om de juiste hoogte van de televisie te bekomen, ga je er best van uit dat de ooghoogte vanaf je zitpositie ongeveer op tweederde van de hoogte van het tv-scherm valt.

Een tip die we zeker aanraden is om de televisiebeugel voorlopig al eens los tegen de achterzijde van de tv te plaatsen, en dan de afstand te meten tussen de schroefgaten en de onderzijde van de tv.

Zo heb je een goed idee waar exact de tv op de muur gaat komen, en kan je beter bepalen waar de schroefgaten van de beugel moeten komen. Teken die schroefgaten vervolgens af op de muur, rekening houdend met de ideale kijkhoogte.

Wegwerken van kabels: aan de beugel zelf

Bij de keuze van de geschikte muurbeugel loont het om even te kijken of je netjes de kabels kan wegwerken. Er zullen immers heel wat kabels lopen naar de tv. Denk aan HDMI-kabels tussen de randapparatuur en de tv, maar ook de voedingskabel van de tv en (eventueel) een ethernetkabel voor vast internet.

Een uitzondering hierop vormen de (high-end en wat duurdere) televisies van Samsung die werken met een apart apparaat – die een plekje in het tv-meubel krijgt – waarop alle kabels kunnen worden aangesloten. Wat overblijft is slechts één superdunne kabel die loopt naar de tv.

Wegwerken van kabels: via een kabelgoot in of op de wand

Bij nieuwbouw of verregaande renovatie is het handig om meteen in de wand waar de tv komt te hangen een kabelgoot of pvc-buis te voorzien, die breed genoeg is om alle kabels van de randapparatuur in te verbergen.

Voor andere situaties bestaan er ook opbouwkabelgoten in verschillende diktes, naargelang het aantal kabels dat moet worden weggewerkt.

Alleen of met z’n twee

Om een muurbeugel te installeren is het net iets handiger om met twee te zijn, al kan een handige Harry gerust de klus alleen klaren. Veel hangt af van het gewicht van de beugel.

De televisie ophangen

Eén onderdeel, het frame van de televisiebeugel, dient eerst aan de televisie bevestigt te worden met enkele bouten. Vervolgens kan de tv aan de muurbeugel bevestigd worden. Sommige beugels kan je nog wat regelen zodat ze waterpas hangen. Er zijn zelfs muurbeugels met een ingebouwde waterpas.

Hopelijk ben je nu wat wijzer en kan je in volle vertrouwen de keuze maken voor een tv-muurbeugel!

