Het Perfera-gamma, dat bestaat uit lucht/lucht warmtepompen, krijgt er een vloermodel bij dat werkt met het koelmiddel R-32. Het wandmodel binnen dezelfde reeks krijgt een update.

De Perfera-wandunit is al vele jaren een succesverhaal in Europa dankzij zijn sterke specificaties en unieke kenmerken. Om in te spelen op de huidige markt werd het design van de units vernieuwd. Met een trend naar steeds compactere woningen werd de breedte van het product beperkt. Ook de luchtzuivering en het gebruiksgemak, waarbij connectiviteit een steeds belangrijkere rol speelt, kregen de nodige extra aandacht.

Het vloermodel kreeg enkele nieuwe op verwarming gerichte functies: zo verloopt de luchtverdeling via de boven- én onderkant van het toestel. Deze dubbele luchtstroom zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de geklimatiseerde lucht. Dankzij hun turbo-ventilator-technologie is Daikin de enige op de markt die deze functie aanbiedt.

Dat leidt tot drie interessante toepassingen. Met de boostverwarming wordt de woning snel opgewarmd. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan bij een gewone unit.

De functie vloerverwarming optimaliseert de convectie door de warme lucht enkel vanuit de onderkant van de unit te verspreiden. Tot slot is er Warmte Plus-functie die gedurende 30 minuten stralingswarmte simuleert.

De toestellen zijn verder ook uitgerust met een 2-zone bewegingssensor. De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen gedetecteerd worden, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.

En met hun krachtige maar fluisterstille werking (geluidsdrukniveau tot slechts 19 dBA) bereiken de units in geen tijd de gewenste temperatuur.

Volledige connectiviteit is standaard voor de Perfera-units. De units zijn eenvoudig te regelen via de vernieuwde Daikin Residential Controller app. Nieuw is de stembesturing via Amazon Alexa of Google Assistant.

Om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, zijn de units voorzien van de nieuwste luchtzuiveringstechnologie. De luchtfilters uit titaniumapatiet en met de innovatieve Flash Streamer-technologie gebruiken elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen. Zo worden allergenen zoals pollen en schimmelallergenen afgebroken en worden hinderlijke geuren verwijderd voor een optimale binnenluchtkwaliteit.

Het verbeterde ontwerp van de Perfera verhoogt de energie-efficiëntie nog meer in vergelijking met vroegere modellen. De seizoensgebonden energie-efficiëntie ratio (SEER) is met een score van 8,55 bijzonder hoog, en de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) bedraagt maar liefst 4,70. Hierdoor heeft de Perfera de beste prestaties in zijn klasse, met seizoensrendementen tot A+++ in verwarming en koeling voor het wandmodel en A++ in verwarming voor het vloermodel, telkens met lagere werkingskosten tot gevolg.