De huidige verwarmingswereld zit volop in een transitie. Fossiele verwarmingsbronnen in de residentiële woningmarkt worden in snel tempo uitgefaseerd en hernieuwbare verwarmingsbronnen zoals warmtepompen worden steeds vaker geïnstalleerd in zowel nieuwbouw als renovatie. Dit betekent ook dat de klassieke verwarmingsinstallateur zich volop aan het omvormen is tot een warmtepompinstallateur.

Met jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van residentiële warmtepompen in België (Oostende), is Daikin tot een belangrijke warmtepompspeler op de Belgische markt uitgegroeid. Met het oog op verdere versterking van haar positie, zal Daikin vanaf november 2023 haar assortiment residentiële warmtepompen (Daikin Altherma) ook beschikbaar stellen via de groothandel Van Marcke.

Deze strategische stap heeft als doel de traditionele verwarmingsinstallateur nog eenvoudiger toegang te bieden tot het residentiële Daikin lucht-waterwarmtepompgamma (Daikin Altherma). Via het onestopshop-principe krijgen installateurs de mogelijkheid om een allesomvattend installatiepakket aan te schaffen via Van Marcke.

Daikin heeft in de loop der jaren een trouw netwerk van installateurs opgebouwd die het ruime Daikin assortiment installeren, dat naast de Altherma-warmtepompen bestaat uit lucht-luchtwarmtepompen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen, ventilatieoplossingen, koelaggregaten en refrigeration oplossingen. Daikin blijft verder investeren in het rechtstreeks bedienen van haar klanten en het verder uitbouwen van haar serviceaanbod.