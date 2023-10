1 op 2 Belgen kan zonder grote werken hun woning verwarmen met warmtepomp maar is zich er niet van bewust

Is het Belgisch woningpark klaar voor de warmtepomp?

Het onderzoek toonde aan dat ongeveer één op twee huizen geschikt is voor een warmtepomp, vooral bij elektrische verwarming (95%) en in mindere mate bij stookolieverwarming (1 op 3) maar ook voor wie momenteel nog met een gasketel verwarmt, de meerderheid van de ondervraagden.

Luc De Smet, Director Strategy & Innovation bij Daikin verduidelijkt: “Ondanks dat 1 op de 4 geïnstalleerde toestellen voor centrale verwarming reeds een warmtepomp is, twijfelt de gemiddelde Belg nog of de eigen woning geschikt is voor een warmtepomp1. Wanneer we gaan kijken naar de woningoppervlakte, het ingeschatte energieverbruik en de aangegeven isolatiegraad van de woning, zien we in onze resultaten dat ongeveer 1 op 2 woningen en klaar is”.

Van diegenen die hoofdzakelijk op gas verwarmt, geeft de meerderheid echter aan niet te weten wat hun energieverbruik is voor verwarming. 52% van wie het wel weet, verbruikt minder dan 10.000kWh per jaar. “We moeten steeds opletten met zelf-gerapporteerde gegevens. De werkelijke gebruiken zullen volgens mij een beetje hoger liggen”, nuanceert Sam Hamels, Energy Economics Researcher bij UGent.

Tom Defruyt, Innovation & VAS (Value Added Services) Manager bij Eneco geeft meer tekst en uitleg: “Als we kijken naar de verbruiksdata van de Eneco-klanten, dan zien we inderdaad dat die grotendeels in lijn liggen met de resultaten van de enquête. Grofweg de helft van onze klanten heeft een gasverbruik voor verwarming van minder dan 15.000 kWh. We maken hier een opdeling tussen gasverbruik voor verwarming en warm water, wat niet onbelangrijk is. De warmtevraag goed inschatten is een belangrijke eerste stap in de omschakeling naar een warmtepomp.”

Met een warmtepomp vermindert de hoeveelheid gebruikte primaire energie. Om economisch rendabel te investeren in een warmtepomp, moet er rekening gehouden worden met het aangegeven verbruik, de oppervlakte van de woning en de isolatiekwaliteit. Ook de studie van VITO toont aan dat bij de huidige energieprijzen een warmtepomp rendabel is bij woningen met een warmtevraag beperkt tot 70W/m², bij kleinere woningen is dat zelfs 100W/m² 2.

Energiebewustzijn en begeleiding zijn cruciaal voor transitie

Terwijl de resultaten laten zien dat veel Belgen niet altijd hun energieverbruik voor verwarming kennen, geeft toch 59% aan te willen investeren om hun woning energieperformant te maken en houden. “De energetische renovatie staat op de derde plaats na de keuken en de badkamer, ondanks het feit dat de kost van een warmtepompinstallatie lager uitvalt dan die van een keuken- of badkamerrenovatie en de woning bovendien futureproof maakt ”, stelt Luc De Smet.

Ook bij Eneco sporen ze hun klanten aan groene stappen te zetten. “Tegen 2035 willen we bij Eneco samen met onze klanten klimaatneutraal zijn, zoals bepaald in ons One Planet Plan. De grootste uitdaging zit bij ons als energieleverancier in het gasverbruik. We sporen onze klanten via het One Planet Plan aan om tegen 2035 af te stappen van fossiel gas en de warmtepomp is hierin cruciaal. Zeker als we de doelstelling van Parijs willen halen en de klimaatopwarming tegengaan. Noodzakelijk en haalbaar als we nu starten met de switch naar warmtepompen”, vult Tom Defruyt aan.

