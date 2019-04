Is de afstand tussen je AV-apparatuur en je televisie of projector te lang, of kan je geen HDMI-kabel trekken, dan biedt helpt de GigaView 911 UHD van Marmitek je uit de nood.

Dit apparaatje kan de audio- en beeldsignalen (tot 4k@30/24 Hz, DTS-HD Master Audio en Dolby True HD), die je normaal gezien over een HDMI-kabel stuurt, draadloos verzenden en dit storingsvrij, zonder kwaliteitsverlies of merkbare vertraging. Daardoor is deze oplossing ook geschikt voor gebruik met de nieuwste spelconsoles.

De enige beperking is de maximale afstand van tien meter tussen bron en beeldscherm. De GigaView 911 UHD is ook uitgerust met CEC (Consumer Electronics Control). Als jouw aangesloten apparatuur ook CEC heeft, dan is het mogelijk één apparaat aan te zetten en andere apparaten hierop te laten reageren door ook aan te springen.