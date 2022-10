Een schoon huis houden kan een lastige klus zijn als je bezig bent met het koken van je favoriete recept. De Rowenta X-Force Flex 9.6 Cordless is de perfecte oplossing.

Nooit meer bukken en worstelen van de ene hoek van uw huis naar de andere met deze elektrische bezemreiniger. De krachtige motor werkt op 100 lucht watt en zorgt ervoor dat een kleine hoeveelheid stof nooit verborgen blijft, zelfs niet onder de meest complexe meubels.

Het apparaat is uitgerust met een LED-licht om elk donker plekje efficiënt te verlichten, zelfs in die verborgen hoekjes waar spinnenwebben zich graag verstoppen. Dit apparaat wordt geleverd met een zeer flexibele ergonomische buis die gemakkelijk in elke hoek of onder meubels kan worden gemanoeuvreerd zonder stof op uw kleren te schoppen. Wat meer is, het apparaat weegt slechts 1,1 kilo en meet slechts 8 cm breed, waardoor het perfect is voor opslag in kasten en hoeken en eenvoudig vervoerd.