Een nieuwe strijkplankhoes is een kleine verandering met een groots effect: meer motivatie om te strijken, betere resultaten én een strijkplank die langer meegaat. Brabantia introduceert twee nieuwe hoezen: Denim Grey past perfect bij de interieurtrends en de Brabantia-wasaccessoires, terwijl de zachte en vervaagde kleuren van Soothing Sea zorgen voor een heldere en rustige mindset. Verkrijgbaar als losse hoes, als complete set van een katoenen hoes en een dikke onderlaag, of compleet met strijkplank B of C. Verkrijgbaar vanaf maart 2024.

1 of 6

Rock de strijk – strijkplankhoes Denim Grey

Geef je strijkplank meer power met de nieuwe strijkplankhoes Denim Grey: Brabantia’s vertrouwde kwaliteit in een lichtgrijze denim. De hoes is gemaakt van 100% katoen en de schuimlaag eronder helpt je om het perfecte strijkresultaat te krijgen. Soepel, sterk en stijlvol. Nieuwe strijkplank nodig? De Brabantia-strijkplanken B en C zijn aangekleed met dit nieuwe design. Er zijn zelfs wasmanden in dezelfde kleur – een matching was-set, wat wil je nog meer? Verkrijgbaar als vervangende hoes, als set van strijkplankhoes en dikke onderlaag en op Brabantia-strijkplanken met stoomstrijkijzer- en stoomunit-houder.

1 of 5

Strandgevoel – strijkplankhoes Soothing Sea

Stress over de was? Gun jezelf een pauze met de strijkplankhoes Soothing Sea in licht jade green dat zachtjes vervaagt naar het blauw. Je strijkijzer glijdt soepel over de 100% katoenen toplaag en de veerkrachtige onderlaag helpt je om genoeg druk te zetten om kreuken weg te krijgen. Een frisse nieuwe hoes waarvan je instant goedgezind wordt én een geweldige manier om de levensduur van je strijkplank te verlengen. Verkrijgbaar als losse vervangende hoes, als set van strijkplankhoes en dikke onderlaag en op Brabantia-strijkplanken met stoomstrijkijzer- en stoomunit-houder

Lauren Roelofs, Category Manager Laundry Caring: “Met deze strijkplankhoezen breng je interieurstyling naar de strijkplank. Mét Brabantia-kwaliteit en functionaliteit.”

Skinny fit

​De nieuwe strijkplankhoezen zijn verkrijgbaar in twee maten, voor Brabantia-strijkplanken B en C met een stoomstrijkijzer- of stoomunit-houder. Welke maat je ook kiest, deze hoes past perfect dankzij de koordbinder en het stretch-systeem.