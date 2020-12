Met We. by Loewe gaat het Duitse merk volgend jaar aan een nieuw verhaal bouwen. Eentje dat een jongere doelgroep centraal zet. De nieuwe producten zoals tv’s en draadloze speakers kenmerken zich door frisse kleuren, hoogwaardige materialen en duurzaamheid.

Ook de prijszetting is volledig afgestemd op het jongere doelpubliek. Op middellange termijn moet het submerk de weg vrijmaken naar het premium productaanbod van het hoofdmerk Loewe.

De eerste televisies van het We. by Loewe merk verschijnen ook in het tweede

kwartaal van 2021. Geen oled-beeldtechnologie maar hoogwaardige LED-panelen in verschillende formaten van 32 tot 65 inch. De basisuitrusting omvat altijd talrijke bedrade (HDMI, LAN, USB, TOSLINK) en draadloze (Wi-Fi, Bluetooth, DLNA) interfaces, een drievoudige tuner en de mogelijkheid voor USB-opname.

Alle televisies krijgen voorgeïnstalleerde apps van de bekendste streamingdiensten zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime. Ook een geïntegreerde, krachtige soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning is een essentieel onderdeel van het pakket.

Het moderne, innovatieve design interpreteert de individuele kenmerken van het hoofdmerk van Loewe op een nieuwe, onafhankelijke manier. De ontwerpers vertrouwen op een hoogwaardige materiaalkeuze en een tweetraps kleurconcept dat speciaal voor We. by Loewe is ontwikkeld. Een geïntegreerde tafelvoet en het intelligente kabelmanagement ronden het totaalconcept van de jonge tv-generatie af.

Misschien al iets vroeger in 2021 mogen we een serie Bluetooth-luidsprekers voor thuis of onderweg verwachten.