8 Toch enkele nadelen

De aanwezigheid van een batterij zorgt ervoor dat de steelstofzuiger steeds voldoende opgeladen moet zijn. Met een stofzuiger met snoer heb je dat probleem niet. Gelukkig zijn er al modellen die het meer dan één uur uithouden!

Steelstofzuigers werken het best op gladde oppervlakken zoals vloertegels, parket of vinyl. Is er veel tapijt aanwezig in jouw woning, dan raden we voor een grondige schoonmaakbeurt toch nog steeds de klassieke stofzuiger aan. Zij beschikken over meer zuigkracht.

Dit zijn de nieuwste steelstofzuigers