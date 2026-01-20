Sony breidt zijn aanbod aan platenspelers uit met twee nieuwe modellen: de PS-LX3BT en PS-LX5BT. Met deze toestellen richt het merk zich zowel op beginnende vinylgebruikers als op ervaren muziekliefhebbers die op zoek zijn naar een combinatie van klassiek analoog luisteren en moderne draadloze technologie.

Beide platenspelers zijn ontworpen met gebruiksgemak als uitgangspunt. Ze beschikken over een volledig automatische bediening, waardoor platen met één druk op de knop kunnen worden afgespeeld. Via Bluetooth® kunnen de toestellen draadloos worden verbonden met compatibele luidsprekers of hoofdtelefoons. Daarbij ondersteunen ze verschillende audiostandaarden, waaronder aptX™, aptX™ Adaptive en Hi-Res Wireless Audio, wat moet bijdragen aan een gedetailleerde geluidsweergave.

Daarnaast kunnen de platenspelers ook bekabeld worden aangesloten. Ze zijn uitgerust met een hoogwaardige cartridge, een aluminium draaiplateau en een transparante stofkap, die het toestel beschermt tegen stof en vuil. Beide modellen ondersteunen zowel 33⅓- als 45-toerenplaten en worden geleverd in een verpakking met gerecycleerde materialen, in lijn met Sony’s duurzaamheidsstrategie.

PS-LX3BT: instapmodel voor beginnende vinylgebruikers

De PS-LX3BT is bedoeld als toegankelijk instapmodel voor wie voor het eerst met vinyl aan de slag gaat of op zoek is naar een eenvoudige en stijlvolle oplossing. Het toestel heeft een strak ontwerp dat in verschillende interieurstijlen past.

Dankzij de ingebouwde phono-equalizer en de meegeleverde audiokabel kan de platenspeler rechtstreeks op een versterker of actieve luidsprekers worden aangesloten. Gebruikers kunnen daardoor meteen aan de slag zonder bijkomende apparatuur. Sony positioneert dit model als een praktische keuze voor dagelijks gebruik, met een focus op comfort en een warme analoge klank.

PS-LX5BT: gericht op hogere geluidskwaliteit

Voor wie meer belang hecht aan audioprestaties, introduceert Sony de PS-LX5BT. Dit model is opgebouwd met extra aandacht voor stabiliteit en trillingsreductie. De behuizing bestaat uit één geheel en wordt gecombineerd met een aluminium toonarm en een rubberen mat, die samen bijdragen aan een stabiele weergave.

De nauwkeurige constructie vormt de basis voor een hoogwaardige cartridge, die volgens Sony zorgt voor een breed geluidsbeeld en een gedetailleerde reproductie. De PS-LX5BT richt zich daarmee op luisteraars die hun vinylcollectie met meer aandacht en precisie willen beleven. Ook dit model combineert draadloze connectiviteit met een hoogwaardige bekabelde uitgang en een minimalistisch ontwerp.

Samenwerking met artiest LUNA

In het kader van de lancering van de PS-LX3BT werkt Sony samen met de Nederlandse artiest LUNA. De zangeres verwierf in 2021 bekendheid via sociale media met persoonlijke covers van bekende nummers. In 2024 brak ze door met het nummer “Dat is het leven” en bouwde haar carrière verder uit met onder meer “Stuk” en “Voorbestemd”, die hoge noteringen behaalden in België en Nederland.

LUNA ontving onder meer een 3FM Award voor Beste Nieuwkomer en werd genomineerd voor een Edison. Volgens Sony sluit haar emotionele en persoonlijke muziekstijl aan bij de beleving van vinyl, waarbij luisteren centraal staat en muziek vaak bewuster wordt ervaren.

Met de PS-LX3BT en PS-LX5BT zet Sony verder in op de combinatie van analoge muziekbeleving en moderne technologie, en richt het zich op een breed publiek van zowel nieuwe als ervaren vinylgebruikers.