JBL breidt zijn Junior-reeks uit met een opvallende primeur: JBL Junior FREE, de eerste open-ear koptelefoon die speciaal voor kinderen is ontwikkeld. Het toestel combineert JBL’s open-geluidstechnologie met ingebouwde veiligheidsfuncties en richt zich op een nieuwe generatie jonge luisteraars die muziek, video’s en educatieve content willen beleven zonder zich volledig af te sluiten van hun omgeving.

Open luisteren, veilig en bewust

Dankzij het open-ear ontwerp blijft de gehoorgang vrij. Kinderen horen hun muziek of video’s, maar blijven tegelijk alert voor wat er rondom hen gebeurt. Dat maakt de Junior FREE geschikt voor uiteenlopende momenten, van huiswerk maken en video’s kijken tot onderweg zijn.

Met JBL Safe Sound wordt het volume automatisch begrensd, zodat het gehoor van kinderen beschermd blijft. Ouders krijgen bovendien extra gemoedsrust via de JBL Headphones App, waar ze het luistergedrag kunnen opvolgen en eenvoudig volume- en tijdslimieten instellen. Zo helpt de koptelefoon om gezonde luistergewoonten aan te leren.

Ontworpen met kinderen in gedachten

De JBL Junior FREE is licht, flexibel en gemaakt uit zacht siliconenmateriaal, waardoor hij comfortabel zit op kleinere oren. Het ontwerp werd uitgebreid getest bij kinderen en groeit mee dankzij een verstelbare, flexibele nekband. Grote, duidelijke knoppen maken de bediening eenvoudig, ook voor jongere gebruikers.

Met draadloze Bluetooth-verbinding, een spatwaterdichte afwerking en een batterijduur tot tien uur is de koptelefoon klaar voor het dagelijkse kinderleven — van school tot speelplezier.

Meer dan alleen luisteren

JBL voegt ook een speels element toe. De verpakking kan worden omgevormd tot een telefoonstandaard en kinderen kunnen hun koptelefoon personaliseren met kleurrijke stickers. Zo wordt de Junior FREE niet alleen een audio-accessoire, maar ook iets persoonlijks.

Voor wie is de JBL Junior FREE?

De JBL Junior FREE richt zich op gezinnen die op zoek zijn naar een veilige, moderne en kindvriendelijke koptelefoon. Het open-ear concept biedt vrijheid en comfort, terwijl ouders de controle behouden over volume en gebruikstijd.