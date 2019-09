Naast een fikse verhoging van de internetsnelheden begint Telenet dit najaar ook met de plaatsing van nieuwe modems met de Docsis 3.1-standaard.

Docsis 3.1 kan in theorie snelheden tot 10 Gbps downstream aanbieden wat betreft breedbandinternet over de coaxkabel. Van de modem zullen er twee versies worden aangeboden: met of zonder draadloos internet of Wi-Fi (ac-versie).

De nieuwe modem is evenwel geen vereiste om de snelheden van 1 gigabit per seconde te halen, zegt Telenet in een persbericht. Telenet-klanten die de Giga-speedboost optie nemen, zullen die snelheden halen met de bestaande Docsis 3.0 modem.

Telenet zal wel deze klanten aanschrijven om hun 3.0-modem om te ruilen voor het nieuwe exemplaar. Dat moet Telenet toelaten het beschikbare spectrum meer efficiënt in te zetten.