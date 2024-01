1. Doorzichtige en Draadloze TV: In het middelpunt staat de LG SIGNATURE OLED T, ’s werelds eerste doorzichtige en draadloze 4K OLED TV. Met een zwevend ontwerp biedt het niet alleen een visueel indrukwekkende ervaring, maar maakt het ook draadloze verbindingen mogelijk, waardoor installatie gemakkelijker wordt. Het transparante scherm voegt diepte toe aan mediakunstwerken en verandert de kijkervaring.

2. Slim Huis met Kunstmatige Intelligentie (AI): In de smart home-zone demonstreert LG hoe AI het dagelijks leven kan verrijken. Slimme sensoren meten niet alleen gezondheidsstatistieken, zoals hart- en ademhalingsfrequentie, maar passen ook automatisch de omgevingsfactoren aan, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. In de toekomst zal LG ThinQ-sensor- en IoT-technologie autonoom ideale instellingen beheren, zonder tussenkomst van de gebruiker.

3. Toekomstige Mobiliteit met Alpha-able: Alpha-able vertegenwoordigt het mobiliteitsconcept van LG en belooft unieke reiservaringen. Met transformeerbare, ontdekbare en ontspannende thema’s, biedt het geavanceerde displays en technologieën, waaronder oprolbare, flexibele en transparante displays. Hierdoor kunnen passagiers onderweg rust vinden of werken, aangepast aan hun behoeften.

4. Oplaadoplossingen voor Elektrische Voertuigen (EV): LG toont ook zijn betrokkenheid bij duurzaamheid met de presentatie van e-Centric, een EV-oplader en -bedieningsoplossing. Deze oplossing draagt bij aan het groeiende belang van elektrische voertuigen en duurzaam transport.

5. LG Labs – Experimentele Innovaties: LG Labs presenteert een reeks innovatieve producten, waaronder DukeBox, DUOBO en Bon Voyage. Deze producten, ontwikkeld via experimenteel onderzoek, streven naar een verbeterde klantervaring. In de Better Life for All-zone wordt de nadruk gelegd op LG’s toewijding aan milieu-, sociale en bestuursinitiatieven.

6. Toegankelijkheid en Duurzaamheid: LG introduceert de ‘Universal UP Kit’, een reeks accessoires ontworpen om alle gebruikers gemakkelijke toegang te bieden tot LG-huishoudelijke apparaten, ongeacht hun geslacht, leeftijd of handicap. Daarnaast presenteert LG duurzame thuisoplossingen, waaronder de LG mycup, een bekerwasmachine, en een energieplatform voor thuisgebruik dat het energiebeheer optimaliseert.

LG zet zich in voor het creëren van een betere toekomst door slimme, toegankelijke en duurzame oplossingen te bieden die de manier waarop we leven, werken en reizen, positief beïnvloeden.