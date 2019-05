Panasonic brengt met de robuuste Lumix G90 een nieuwe systeemcamera uit die zowel op het vlak van foto als video zijn mannetje staat.

Wie op beide vlakken wenst uit te blinken, moet over heel wat sterke troeven beschikken. En dat is bij de G90 zeker het geval. Zo is de camera licht en werd de vernieuwde buitenkant stof- en spatwaterbestendig gemaakt. De camera is comfortabel met één hand te bedienen.

Met de geïntegreerde zoeker en het vrij kantelbare 3,0-inch grote scherm (beiden OLED) aan de achterkant kunnen vanuit elke hoek composities worden gekozen.

Om zoveel mogelijk details te kunnen vastleggen, heeft de 20,3-megapixel Digital Live MOS-sensor van de G90 geen low-pass filter. In combinatie met de Venus Engine zorgt deze sensor ervoor dat beelden natuurlijk en getrouw worden weergegeven met een groot dynamisch bereik.

Dubbele beeldstabilisatie, zowel in de body als de optiek, compenseert bewegingen tot het equivalent van een sluitertijd van 5 stops. De beeldstabilisatie werkt bovendien voor zowel foto’s als video’s (zelfs in 4K).

Een supersnelle AF van 0,07 seconden en de mogelijkheid ultrasnelle burstopnames te maken bij 9 fps (AF-S) of 6 fps (AF-C) helpt bij het haarscherp vastleggen van snel bewegende onderwerpen.

Het maken van video’s kan met de G90 in zowel 4K als Full HD bij verschillende framesnelheden. Ook kan er in slow-motion worden gefilmd in Full HD. Verder heeft hij een 3,5mm-microfoonjack, voor geluidsopnames van hoge kwaliteit, en een aansluiting voor een hoofdtelefoon.

Compatibiliteit met bluetooth en Wi-Fi vergemakkelijken het delen onderweg en opladen via USB is ook mogelijk.