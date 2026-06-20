Internationale headliners en Belgische toppers sieren de line-up van het interactieve fotografiefestival.
GENT – Fujifilm’s internationale foto- en video-event vindt voor het tweede jaar op rij plaats, deze keer in Gent. Voor de gelegenheid installeren spraakmakende fotografen zich in een oude, verlaten fabriek aan het Houtdok. Een verborgen, rauwe parel in de Gentse haven die barst van fotografisch potentieel. Tussen het ruwe beton strijkt een indrukwekkende line-up aan topfotografen neer om de fotografiewereld flink op te schudden.
Tijdens FUJIKINA Ghent 2026 staat beleving centraal. Na een succesvolle editie in het Asiat Park in Vilvoorde vorig jaar, zet het interactieve festival verder koers met onder andere hands-on workshops, inspirerende live talks, portfolio reviews en photo walks.
Internationaal elan aan de Gentse Dokken
©Jules Stallaerts
Ook dit jaar trekt FUJIKINA de internationale kaart. Zo tekent de Deense street- en documentairefotograaf Jonas Rask present voor een exclusieve live talk. Verder kan je aansluiten voor de inspirerende talks van Cole Roberts, een autoriteit binnen de internationale huwelijksfotografie, en de Duitse fine-art en architectuurfotografe Nina Papiorek. De Franse fotograaf Julien Apruzzese interageert dan weer met lokaal Gents talent voor een stilleven tijdens zijn master classes.
Belgische top en kleurencomposities
Uit de Belgische fotografiewereld biedt documentairefotograaf en Magnum Award-winnaar Nick Hannes een unieke kans op persoonlijke portfolio reviews. Met haar “funky Jelly compositions” gaat artiest en fotograaf Noortje Palmers dan weer de ASMR-toer op: ze neemt het publiek mee in een even indrukwekkende als kleurrijke talk en workshop.
Zowel professionele beeldmakers als enthousiaste hobbyisten krijgen de kans om in contact te komen met spraakmakende fotografen en materialen. De Fujifilm X-Photographers zorgen voor de nodige technische diepgang met de allernieuwste apparatuur, waaronder het indrukwekkende GFX-grootformaatsysteem.
Het volledige programma en de tijdschema’s worden in de aanloop naar het event bekendgemaakt via de website en de officiële kanalen.
Praktische informatie:
Houtdok, Gent (Parking via Oceaniëstraat, voetgangers via Fohrstraat 45)
Datum en tijd:
Zondag 20 september van 10u00 tot 18u00 (deuren open om 09u30)
Tickets:
Tickets € 20,00 early bird, vervolgens € 30,00. Studenten € 15,00
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