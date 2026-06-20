Ook dit jaar trekt FUJIKINA de internationale kaart. Zo tekent de Deense street- en documentairefotograaf Jonas Rask present voor een exclusieve live talk. Verder kan je aansluiten voor de inspirerende talks van Cole Roberts, een autoriteit binnen de internationale huwelijksfotografie, en de Duitse fine-art en architectuurfotografe Nina Papiorek. De Franse fotograaf Julien Apruzzese interageert dan weer met lokaal Gents talent voor een stilleven tijdens zijn master classes.

Belgische top en kleurencomposities

Uit de Belgische fotografiewereld biedt documentairefotograaf en Magnum Award-winnaar Nick Hannes een unieke kans op persoonlijke portfolio reviews. Met haar “funky Jelly compositions” gaat artiest en fotograaf Noortje Palmers dan weer de ASMR-toer op: ze neemt het publiek mee in een even indrukwekkende als kleurrijke talk en workshop.

Zowel professionele beeldmakers als enthousiaste hobbyisten krijgen de kans om in contact te komen met spraakmakende fotografen en materialen. De Fujifilm X-Photographers zorgen voor de nodige technische diepgang met de allernieuwste apparatuur, waaronder het indrukwekkende GFX-grootformaatsysteem.