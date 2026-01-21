Fujifilm breidt zijn instax™-gamma uit met twee nieuwe producten: de instax mini Link+™ smartphoneprinter en de instax mini Evo Cinema™ hybride instantcamera. Met deze lanceringen richt het merk zich op gebruikers die digitale beelden op een creatieve en tastbare manier willen vastleggen en delen.

Beide toestellen combineren instantfotografie met moderne connectiviteit en app-integratie. Fujifilm zet daarbij in op gebruiksgemak, design en nieuwe manieren om foto’s en video’s te beleven.

instax mini Link+: smartphoneprinter met focus op design en creativiteit

De instax mini Link+ is een nieuwe generatie smartphoneprinter met een opvallend, modern ontwerp. Het toestel heeft een diepzwarte afwerking met oranje accenten en een metalen draagriem, waardoor het zowel functioneel als decoratief inzetbaar is.

Via de bijhorende app kunnen gebruikers foto’s rechtstreeks vanuit hun smartphone, fotobibliotheek of online platformen importeren en printen. De printer beschikt over verschillende printmodi, waaronder een modus voor scherpe tekst en gedetailleerde afbeeldingen, en een vereenvoudigde modus voor portretten en illustraties.

Een nieuwe simulatiefunctie laat toe om vooraf te bekijken hoe afdrukken eruitzien in verschillende omgevingen, zoals op een muur, in een kader of op een smartphonehoes. Daarnaast blijven creatieve functies zoals augmented reality-effecten en collage-opties beschikbaar. Fujifilm introduceert tegelijk een bijpassende instax-fotolijst voor het presenteren van afdrukken.

instax mini Evo Cinema: hybride camera met videoprintfunctie

Met de instax mini Evo Cinema breidt Fujifilm zijn hybride camera-assortiment verder uit. Dit toestel combineert fotografie, korte video-opnames en smartphoneprinting in één apparaat. Een opvallende functie is de mogelijkheid om foto’s af te drukken met een QR-code die linkt naar de bijhorende video-opname. Zo kunnen gebruikers hun beelden fysiek bewaren en tegelijk digitaal delen.

De camera maakt video’s tot 15 seconden en laat toe om specifieke fragmenten te selecteren voor print. Via de QR-code krijgen kijkers toegang tot de volledige opname, wat nieuwe vormen van storytelling mogelijk maakt.

Een tweede opvallend element is het Eras Dial™-systeem, waarmee gebruikers kunnen kiezen uit tien visuele en audio-effecten die geïnspireerd zijn op verschillende tijdperken. Deze effecten, die in meerdere intensiteitsniveaus instelbaar zijn, bootsen onder meer de uitstraling van 8mm-film en klassieke televisies na.

Het ontwerp van de mini Evo Cinema is geïnspireerd op historische Fujifilm-camera’s en combineert een verticaal handvat met analoge bedieningselementen, zoals een fysieke draaiknop en printhefboom. Meegeleverde accessoires verhogen de stabiliteit en het gebruikscomfort.

Via een aparte app kunnen gebruikers video’s overzetten, bewerken en combineren tot langere creaties. De software biedt ook sjablonen voor titels en eindbeelden, en ondersteunt rechtstreeks printen vanaf de smartphone. De verbinding verloopt via Bluetooth en Wi-Fi.

Beschikbaarheid

Beide nieuwe instax-producten worden vanaf eind januari 2026 in de Benelux verwacht. Met de mini Link+ en de mini Evo Cinema zet Fujifilm zijn strategie voort om instantfotografie te koppelen aan digitale beleving en creatieve toepassingen.