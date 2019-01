Weinig plaats op je bureau? Samsung’s nieuwe Space Monitor heeft een geïntegreerde arm die je kan vastklemmen op je bureautafel.

De beweegbare arm van de Space Monitor maakt dat je het scherm volledig kan laten rusten op tafel, maar evengoed het scherm kan wegklappen tot tegen de muur. Ook alle standen tussenin zijn mogelijk zodat het tafelblad zo clean mogelijk blijft.

De randen rondom het beeldscherm – met uitzondering van de onderzijde – zijn minimaal zodat de inhoud op het scherm alle aandacht kan krijgen. De stroomkabel en andere HDMI-kabels zijn ook handig weggewerkt in de arm.

Kijken we even naar de specs dan zien we dat de Space Monitor in twee schermgroottes verkrijgbaar is: 27-inch en 32-inch. De 27-inch monitor heeft een QHD-resolutie en een contrast van 2500:1. De grotere monitor toont 4K-beelden en heeft een contrast van 3000:1.

De Space monitor is vanaf begin april 2019 beschikbaar in 27- en 32-inch voor prijzen vanaf 499 euro.