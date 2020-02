Het hoeven niet steeds de duurste smartphones te zijn die met alle aandacht gaan lopen. Met de 200 euro dure Xperia L4 zet Sony een leuke smartphone in de markt met liefst drie camera’s en een 6,2-inch scherm met een 21:9-beeldverhouding.

Die beeldverhouding is handig als je onderweg films in dit cinemaformaat gaat bekijken. Hierdoor zijn er geen zwarte balken meer te zien en wordt het hele scherm gevuld met beeld. Bovendien zie je in portretstand veel meer op één scherm. De goedkopere prijs heeft wel zijn effect op de resolutie en technologie van het scherm: lcd en 1680 bij 720 pixels.

Wel opvallend voor de prijs is het drievoudige camerasysteem met een 26mm groothoeklens met diafragma f/2.0 (13 MP), een 17mm ultragroothoeklens met diafragma f/2.2 (5 MP) en een camera voor diepteinformatie (2 MP). Foto’s gemaakt met de selfiecamera zijn maximaal 8 megapixels groot.

De Experia L4 draait op een MediaTek 6762 chipset met 3GB werkgeheugen en het Android 9 OS. De opslagcapaciteit bedraagt 64GB en kan uitgebreid worden met een SD-kaart tot 512GB.

De Xperia L4 is de opvolger van de Xperia L3, heeft een grotere batterij (3580mAh) en functies voor snel opladen. Hij komt beschikbaar in de kleuren zwart en blauw, en heeft een mooi, afgerond design. Hij moet er over enkele weken zijn.