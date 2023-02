Sony heeft twee nieuwe koptelefoons aangekondigd – de WH-CH720N en de WH-CH520 – waarmee muziekliefhebbers kunnen kiezen tussen een on-ear of over-ear draadloze koptelefoons met de veelgeprezen audiotechnologie van Sony.

De hele dag comfort, zonder lawaai

Stilstaan bij een bushalte, per trein naar Londen of een lange vlucht naar Tokyo – de WH-CH720N levert de geavanceerde noise cancelling van Sony dankzij de Integrated Processor V1-chip en Dual Noise Sensortechnologie.

De Integrated Processor V1 helpt extern geluid te elimineren en biedt uitstekende noise cancelling. De WH-CH720N heeft ook twee microfoons in elke oorschelp die, in combinatie met de Dual Noise Sensortechnologie, omgevingsgeluid opvangen. Deze functionaliteiten verbeteren de helderheid van het geluid en de basweergave en biedt uitstekende noice cancelling.

Bovendien kunnen gebruikers met de Sony| Headphones Connect-app het omgevingsgeluid op 20 verschillende niveaus aanpassen voor onderweg.

Comfortabel luisteren onder alle omstandigheden

De WH-CH720N over-ear koptelefoon is ergonomisch ontworpen om nog langer comfortabel te blijven. Met slechts 192 gram is de WH-CH720N de lichtste draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking van Sony. Materialen van synthetisch leer en urethaan worden gecombineerd met een optimale structuur en afmetingen van de oorkussens voor uitstekend comfort. Met een batterijlevensduur tot 35 uur met noise cancelling kan de hele dag en tot diep in de nacht geluisterd worden.

De WH-CH520 is ook zorgvuldig ontworpen voor dagelijks gebruik. Met een batterijduur tot 50 uur genieten muziekliefhebbers altijd van muziek. Bovendien is de koptelefoon voorzien van een verstelbare koptelefoon met vulling, zachte oorkussens en een lichtgewicht ontwerp. Dit biedt perfecte pasvorm en veel comfort.

Schitterend geluid voor elk nummer

Geniet van natuurlijke zang, kristalhelder geluid en gebalanceerde afstemming op zowel de WH-CH720N als de WH-CH520 Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), die een hoogwaardig geluid produceert precies zoals de artiest het bedoeld heeft. Wanneer de oorspronkelijke muziek wordt gecomprimeerd, gaan de hoge-frequentie-elementen verloren die details en rijkdom aan een nummer toevoegen. Sony’s Digital Sound Enhancement Engine herstelt deze op natuurgetrouwe wijze en produceert een hoogwaardig geluid dat dichter bij de oorspronkelijke opname staat.

De geïntegreerde processor V1 in de WH-CH720N produceert ook een authentieke luisterervaring door de details in muziek met minimale vervorming te reproduceren. De geluidsafstemming is opzettelijk ontworpen om goed uitgebalanceerd te zijn van lage tot hoge frequenties met natuurlijke en heldere zang.

Of de gebruiker nu luistert naar electrifying pop or bassy rap, met de WH-CH720N en WH-CH520 kan het geluid eenvoudig worden aangepast met de Equalizer in de Sony Headphones Connect-app. Er kan gekozen worden uit verschillende instellingen om de geluidskwaliteit af te stemmen op het muziekgenre

Kristalheldere gesprekken

Met de WH-CH720N-koptelefoon is het prettig om telefoongesprekken te voeren dankzij Sony’s precieze Voice Pickup-technologie. Deze technologie is afkomstig van de populaire LinkBuds. Een nieuw ontwikkelde technology om windruis te onderdrukken tijdens gesprekken minimaliseert het windgeluid. Een drukke straat of een lawaaiige werkomgeving kan nu dus toch de perfecte plek zijn om telefonisch even snel bij te praten met vrienden of collega’s.

Dankzij de verbeterde technologie van de WH-CH720N kunt u genieten van een nog betere gesprekskwaliteit. Beamforming microfoons met Precise Voice Pickup technologie zijn slim geplaatst om stemmen duidelijker en nauwkeuriger op te vangen in verschillende omgevingen. Een nieuw ontwikkelde Wind Noise Reduction Structure rond de microfoons vermindert achtergrondgeluid voor u, zodat gesprekken en muziek helder en ononderbroken blijven.

De WH-CH520 kan gekoppeld worden aan zowel een laptop als smartphone. Zodra er via de smartphone telefoongesprek binnenkomt – terwijl de gebruiker op de laptop naar muziek aan het luisteren is – kan het telefoongesprek eenvoudig worden opgenomen. Via een simpele aanraking van het touch-pad op de headphone kan direct en gemakkelijk geschakeld worden tussen de twee verbonden apparaten.

Zowel de WH-CH720N als de WH-CH520 hebben een Multipoint verbinding, eenvoudige knopbediening en kunnen met de stem worden bediend. Omdat de verbinding eenvoudig is met Swift Pair en Fast pair, zijn deze koptelefoon ideaal voor dagelijks gebruik

Ontworpen met het oog op duurzaamheid

Sony heeft deze koptelefoon ontworpen met het milieu in gedachten. De verpakking van de WH-CH720N en WH-CH520 bevat geen plastic. Deze is ontworpen op basis van designprincipes met een lage toxiciteit en in overeenstemming met het “Road to Zero”-milieuplan van Sony. Beide koptelefoons gebruiken ook gerecyclede plastic materialen.

Prijzen en beschikbaarheid

De WH-CH720N is verkrijgbaar in zwart, blauw en wit en zal vanaf maart 2023 te koop zijn.

De WH-CH520 is verkrijgbaar in zwart, blauw, wit en beige en zal vanaf maart 2023.