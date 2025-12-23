Pantone heeft Cloud Dancer uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2026. De zachte, luchtige wittint staat symbool voor rust, helderheid en eenvoud in een wereld die steeds sneller draait. Motorola vertaalt die designfilosofie nu naar technologie met een speciale editie van de motorola edge 70.

De smartphone verschijnt in Pantone 11-4201 Cloud Dancer en maakt deel uit van Motorola’s meerjarige samenwerking met Pantone. Om het serene en verfijnde karakter van de kleur extra te benadrukken, werkt Motorola voor deze editie samen met Swarovski. Subtiel geïntegreerde kristallen geven het toestel een lichte, bijna etherische uitstraling.

De edge 70 combineert dat rustige design met krachtige prestaties in een slank en uitgebalanceerd toestel. Het resultaat is een smartphone die niet schreeuwt om aandacht, maar inzet op stille luxe en doordacht design — een opvallende keuze in een markt die vaak draait om visueel spektakel.

De speciale motorola edge 70 Cloud Dancer-editie met Swarovski-kristallen wordt begin 2026 in België verwacht.