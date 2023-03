Sony Benelux kondigt vandaag de 2023 BRAVIA XR TV line-up aan. Deze is uitgerust met vernieuwde Cognitive Processor XR voor de ultieme home-entertainmentervaring. De BRAVIA XR-serie bestaat uit vier nieuwe modellen: X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED en de A80L OLED. Alle modellen zijn uitgerust met functies om consumenten een meeslepende ervaring te bieden bij het kijken van films, het genieten van streaming-apps, gamen en meer.

De 2023 BRAVIA XR Tv’s zijn uitgerust met een nieuwe Cognitive Processor XR met XR Clear Image-technologie. Deze zorgt voor nog minder ruis en biedt een verbeterde helderheid bij bewegende beelden, waardoor vervaging wordt verminderd en beelden nog beter zijn. De Cognitive Processor XR maakt betere backlightbesturing mogelijk voor een hoger aantal lokale dimming-zones, een hogere helderheid en minder blooming.

De Cognitive Processor XR werkt met een innovatieve verwerkingsmethode van het beeld- en geluidssignaal die verder gaat dan standaard AI. Het bootst de manier waarop mensen dingen zien en horen na, door middel van cognitieve intelligentie. Het verdeelt het scherm in meerdere zones en detecteert de ‘focuspunten’ in het beeld. Dit maakt het mogelijk om een hele reeks elementen tegelijk te analyseren en aan te passen voor het beste eindresultaat, wat leidt tot een levensecht geheel. Conventionele AI is niet in staat om dit te doen.

Bovendien biedt elk model Acoustic Center Sync, dat kan worden gekoppeld met Sony-soundbars. Dit garandeert een rijkere bas en een breder geluidsgebied voor de ultieme, meeslepende thuiservaring. Voor een nog meer meeslepende geluidservaring, werken deze Bravia modellen ook goed samen met Sony-soundbars die voorzien zijn van 360 Spatial Sound Mapping. Deze technologie maakt het voor producers mogelijk om een 360-graden muzikale belevenis te creëren. De positie van bijvoorbeeld de acteurs, afstand en hoek de audiobron wordt meegenomen in de geluidsopnamen. Dit resulteert in een muziekbelevenis die voelt alsof men midden in de actie zit.

Nieuw dit jaar is de X95L met Acoustic Multi-Audio. Deze technologie levert een cinematisch surround geluid en accurate geluidspositionering, waardoor beeld en geluid in perfecte harmonie verkeren. De X95 speakers projecteren het geluid op een manier die exact overeenkomt met het beeld op het scherm voor een zeer realistische geluidservaring.

De A95L- en A80L-modellen hebben Acoustic Surface Audio met actuatoren die trillen om geluid van het hele scherm te produceren dat perfect past bij wat er op het scherm te zien is. Dankzij het ontwerp resoneert het hele scherm met geluid dat rechtstreeks uit het scherm zelf afkomstig is. Zo ontstaat de perfecte synchronisatie van beeld en geluid, zelfs aan de zijkanten.

De 2023 BRAVIA XR-serie garandeert ook de beste ervaring voor PlayStation 5-gaming met exclusieve functies, waaronder Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode. Dit biedt geoptimaliseerde beeldkwaliteit tijdens het gamen en streamen. Andere functies zijn onder meer een eenvoudig te gebruiken Game Menu waar gamers instellingen naar wens kunnen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het aan- of uitzetten van VRR of Motion Blur Reduction. Het Game Menu stelt gamers in staat om de helderheid in donkere gebieden van het beeld te verhogen om objecten en tegenstanders eenvoudig te spotten. Nieuw is de mogelijkheid om de schermgrootte aan te passen met de Screen Size-functie zodat gebruikers zich kunnen focussen op de game met een kleiner scherm. Het A95L-model heeft tevens Multi-View, waar gamers walk-throughs en gameplay-gidsen naast elkaar kunnen bekijken terwijl ze aan het gamen zijn.

Prijzen en beschikbaarheid

De beschikbaarheid en prijzen voor de Benelux worden later dit jaar bekend gemaakt.

Bekijk voor meer informatie over de nieuwe Sony-televisiemodellen de aankondigingsvideo van Sony’s BRAVIA XR: