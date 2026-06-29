OPPO introduceert vandaag de Reno16-serie, bestaande uit de Reno16 Pro, Reno16 en Reno16 F. Door de combinatie van het opvallende 3D Pop Planet-ontwerp¹ met een reeks AI-aangedreven functies voor creatieve beeldbewerking, kunnen gebruikers content intuïtiever en expressiever vastleggen en bewerken. Van tools zoals AI Remix Collage en Pop Cam tot gepersonaliseerde AI-ervaringen op basis van ColorOS 16: de Reno16-serie biedt een frisse en moeiteloze benadering van mobiele creativiteit. De Reno16 Pro, Reno16 en Reno16 F zijn binnenkort verkrijgbaar in Nederland. De exacte beschikbaarheid wordt later bekendgemaakt.

Een opvallend 3D Pop Planet-ontwerp

Elke nieuwe generatie van de Reno-serie heeft een nieuw en uniek ontwerp. De Reno16-serie zet deze traditie voort met een eigen gedurfd en opvallend design.

In de Pop White-editie is baanbrekende HoloVerse 3D-technologie² geïntegreerd, waarmee een zwevend, kosmisch geïnspireerd visueel effect wordt gecreëerd dat verandert met het licht en bij beweging. Het 3D-ontwerp creëert een gevoel van diepte in beelden die boven het oppervlak van de telefoon lijken te zweven. Dit geeft de Reno16-serie een opvallend visueel kenmerk, terwijl de verfijnde, hoogwaardige afwerking behouden blijft.

Bij alle modellen in de serie loopt de uit één stuk koudgevormde achterkant³ naadloos over in het camera-eiland. Dit zorgt voor een clean en gestroomlijnd uiterlijk. Het geïntegreerde ontwerp voelt glad aan en helpt stofophoping rond de camera’s te verminderen.

De Reno16 en Reno16 Pro zijn voorzien van een compact 6,32-inch scherm dat is ontworpen voor comfortabel gebruik met één hand, aangevuld met een aluminium frame van ruimtevaartkwaliteit dat zorgt voor een koele, vertrouwde grip. De Reno16 F heeft een groter 6,57-inch scherm voor een nog rijkere kijkervaring.

Creatieve beeldvorming voor visuele verhalen

De Reno16-serie is ontworpen voor creators en maakt zowel het vastleggen als het bewerken van content intuïtiever, expressiever en leuker.

De 50 MP ultragroothoek-selfiecamera met een beeldhoek van 100 graden maakt het gemakkelijker om meer mensen op groeps-selfies te krijgen, terwijl er tegelijkertijd meer dynamische perspectieven mogelijk zijn.

Aan de achterzijde beschikken de modellen over een drievoudig camerasysteem met een hoofdcamera met hoge resolutie en OIS, een telelens-portretcamera met een optische zoom van ongeveer 3,5x en een ultragroothoekcamera voor meer opties bij het kaderen. De Reno16 Pro tilt de beeldscherpte naar een nog hoger niveau met een 200 MP Ultra Clear-hoofdcamera. Bovendien kunnen gebruikers door deze beeldscherpte foto’s bijsnijden en opnieuw kaderen met behoud van rijke details.

Nieuw in de Reno-serie is Pop Cam. Deze speciale creatieve opname-ervaring kan rechtstreeks vanuit de Camera-app gebruikt worden. Met deze functie kan de gebruiker met één tik vintage-geïnspireerde stijlen toepassen, zoals Digicam-, Instant Film- en Light Leak-effecten. Hierdoor wordt het eenvoudig om onderscheidende foto’s te maken met verschillende sferen en esthetiek.

Naast het maken van foto’s breidt de Reno16-serie ook de creatieve bewerkingsmogelijkheden uit via een nieuwe Create-hub in de Foto’s-app. Voor deze reeks heeft Oppo verschillende AI-aangedreven tools samengebracht die zijn ontworpen voor speelse en persoonlijke verhalen. Met AI Remix Collage kunnen gebruikers meerdere foto’s of korte video’s combineren tot gelaagde visuele composities met geanimeerde stickers, contouren en tekst. Het stelt de gebruiker zelfs in staat bewegende onderwerpen uit Motion Photos of video’s te extraheren en deze als stickers te gebruiken. Popout Collage 2.0 vergroot de creatieve flexibiliteit nog verder door onderwerpen in meerdere richtingen uit het kader te laten ‘breken’ voor dynamische visuele effecten.

Ook het maken van video’s verloopt naadloos op de Reno16-serie. De functie ‘4K Auto Straighten Video’ zorgt ervoor dat de beelden recht blijven terwijl je loopt of beweegt, terwijl ‘Dual View Video 2.0’ verbeterde stabilisatie biedt. Daarnaast maakt het naadloos schakelen tussen de camera’s aan de achterzijde tijdens het opnemen mogelijk, voor een soepele en flexibele opname-ervaring.

Slimmere en meer gepersonaliseerde AI-ervaringen

De Reno16-serie combineert het nieuwste ColorOS 16 met een reeks intelligente, door AI aangestuurde ervaringen die dagelijkse interacties intuïtiever, persoonlijker en efficiënter maken.

Voor het eerst op een apparaat uit de Reno-serie biedt de nieuwe AI Snap Key snelle toegang tot AI Mind Space. Met slechts één druk op de knop kunnen gebruikers direct inhoud op het scherm vastleggen en ordenen. AI Mind Space is ontworpen als een gepersonaliseerd informatiecentrum en helpt gebruikers om belangrijke details eenvoudig op te slaan, opgeslagen inhoud opnieuw te bekijken en dagelijkse informatie efficiënter te beheren. Daarbinnen kan AI Bill Manager digitale betalingen en fysieke bonnen automatisch herkennen en ordenen tot heldere overzichten van uitgaven.

De Reno16-serie introduceert verder AI Mind Pilot, dat op intelligente wijze meerdere AI-modellen coördineert om relevante en contextbewuste ondersteuning te bieden. AI Mind Pilot kan, op basis van veilig opgeslagen informatie uit AI Mind Space, het meest geschikte AI-model voor verschillende taken aanbevelen of gebruikers in staat stellen reacties met elkaar te vergelijken voor meer flexibiliteit en controle.

Met AI Menu Translation is uit eten gaan in het buitenland een fluitje van een cent door een visuele uitleg van buitenlandse gerechten te genereren die verder gaat dan een simpele tekstvertaling. Zo kunnen gebruikers met meer zelfvertrouwen onbekende menu’s verkennen.

Betrouwbare prestaties in het dagelijks gebruik

De Reno16-serie is ontworpen om veeleisend dagelijks gebruik te ondersteunen, van het maken van content en mobiel gamen tot langdurig streamen en scrollen door social media. De batterijen van de Reno16 Pro en Reno16 hebben een capaciteit van 6.000 mAh of meer voor een betrouwbare stroomvoorziening gedurende de hele dag. De Reno16 F heeft een capaciteit tot 6.500 mAh⁴ en heeft daarmee nog meer uithoudingsvermogen voor gebruikers tijdens reizen, festivals of langdurig gebruik buitenshuis. In combinatie met 80W SUPERVOOC™-snelladen⁵ voor de Reno16 Pro en Reno16 en 45W SUPERVOOC™-snelladen voor de Reno16 F is deze serie ontworpen voor een drukke, altijd verbonden levensstijl.

De Reno16 Pro levert soepele en responsieve prestaties dankzij het MediaTek Dimensity 8550 Super Platform, in combinatie met AI HyperBoost 3.0, verbeterde koeling en ondersteuning voor verversingsfrequenties tot 144 Hz in ondersteunde games. Ook heeft de Reno16 betrouwbare prestaties voor dagelijks gebruik dankzij het Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform.

Om de dagelijkse connectiviteit verder te verbeteren, is de Reno16-serie uitgerust met AI LinkBoost 4.0 voor stabielere netwerkprestaties in drukke omgevingen of gebieden met een zwakker signaal, waardoor er minder vertraging is en de verbinding soepel blijft tijdens het gamen, streamen en videobellen.

De serie is bovendien ontworpen voor meer duurzaamheid in alledaagse omgevingen, met water- en stofbestendigheidsklassen IP68, IP69 en IP69K voor alle modellen. Splash Touch en Glove Touch verbeteren de gebruiksvriendelijkheid nog verder door ervoor te zorgen dat het scherm zelfs met natte handen of handschoenen aan goed reageert.

OPPO Bubble: een nieuwe metgezel voor creatieve expressie

Naast de Reno16-serie introduceert OPPO ook OPPO Bubble, een nieuw magnetisch accessoire dat is ontworpen om creatieve expressie nog verder te brengen

De OPPO Bubble weegt slechts 35 gram en kan magnetisch worden bevestigd aan compatibele hoesjes of magnetische ringen. Het apparaat beschikt over een levendig AMOLED-scherm dat fungeert als realtime monitor voor de camera aan de achterzijde. Hiermee kunnen gebruikers een voorbeeld van hun foto’s bekijken terwijl ze de camera aan de achterzijde gebruiken, waardoor selfies, groepsfoto’s en creatieve composities gemakkelijker vast te leggen zijn. De OPPO Bubble kan ook fungeren als een zoeker en sluiterbediening op tot wel 10 meter afstand, waardoor gebruikers de vrijheid hebben om hun creativiteit nog verder los te laten op hun foto’s.

Naast hulp bij fotografie kan de OPPO Bubble ook worden gebruikt als een stijlvol accessoire voor dagelijks gebruik in combinatie met compatibele houders of draagkoorden. Via een speciale app kunnen gebruikers het scherm personaliseren met afbeeldingen, herhalende animaties, tekst en kleuren die hun persoonlijkheid en stijl weerspiegelen.

Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen en beschikbaarheid worden op een later moment bekendgemaakt.