De MOVE 2 is de bedrade in-ear-koptelefoon voor iedereen die eenvoudig en in hoge kwaliteit wil luisteren en bellen. Eenvoudig, doordacht en geschikt voor dagelijks gebruik levert hij precies wat telt: het typische Teufel geluid, zonder compromissen.
Berlijn, 16 juni 2026 – Teufel presenteert de MOVE 2, de vernieuwde versie van de beproefde bedrade in-ear-koptelefoon. Dankzij de overstap naar USB-C is hij geschikt voor alle moderne apparaten. Wat blijft, is het typische Teufel geluid dat men van de MOVE kent en waardeert.
Alle feiten in vogelvlucht:
– Bedrade in-ear-koptelefoon in vernieuwde uitvoering met USB-C-aansluiting
– Plug & Play via elke USB-C audioaansluiting op smartphone, notebook, pc, Mac, Steam Deck en meer
– Grote 9,1 mm lineaire HD-drivers voor natuurlijk, hi-res hifi-geluid met uitgebalanceerde bas, zachte middentonen en nauwkeurige hoge tonen
– Digitale USB-C-geluidskaart (SoundCard 2.0) voor hoge, vervormingsvrije volumes zonder externe adapters
– Inline-afstandsbediening met geïntegreerde microfoon: afspelen, overslaan, pauzeren, oproepen aannemen en activeren van spraakassistenten eenvoudig binnen handbereik
– Zeer goede spraakverstaanbaarheid voor helder telefoneren en handsfree bellen
– Ultralicht en nauwelijks voelbaar: ideaal met bril; zeer flexibele kabel (1,30 m)
– Optimale pasvorm dankzij vier zachte, verwisselbare ear-tips van antibacterieel siliconen)
Natuurlijk hifi-geluid met precisie
De 9,1 mm lineaire HD-drivers leveren een uitgebalanceerd en gedetailleerd geluid dat muziek, podcasts en video’s even goed tot hun recht laat komen. De geïntegreerde digitale USB-C geluidskaart zorgt daarbij voor constant hoge, vervormingsvrije volumes.
Eenvoudig te bedienen. Helder verstaanbaar bellen.
De inline-afstandsbediening maakt comfortabele bediening van weergave, volume, spraakassistenten en oproepen direct via de kabel mogelijk. De ingebouwde microfoon overtuigt met zeer goede spraakverstaanbaarheid, zowel voor korte als voor langere (video)gesprekken.
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