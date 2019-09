Beide producten moeten de komende tijd in Europa beschikbaar zijn, en werden voor de eerste maal getoond op IFA 2019.

De AirDresser helpt jouw kledij op een eenvoudige manier op te frissen. Niet door ze te wassen maar door ze een behandeling met stevige stoten lucht en stoom te geven. Vooral kledingstukken van delicate stoffen zijn gebaat bij een behandeling van de AirDresser, maar ook broeken, shirts en jasjes worden weer als nieuw.

De AirDresser zier er als een moderne garderobekast met een spiegeldeur. Kledingstukken hang je eenvoudig aan speciale hangers of kapstokken.

In vier stappen fris je kledij snel en eenvoudig op. Eerst zorgt Jet Air voor het verwijderen van stofdeeltjes en vuiltjes. Daarna zorgt stoom voor een stevige opfrisbeurt. In een derde stap wordt de kleding gedroogd op lage temperaturen door een warmtepomp, zodat het risico op krimpen of beschadigingen niet mogelijk is. Tot slot verwijdert een geurfilter alle overblijvende geurtjes uit de kast.

De Cube luchtreiniger (ref. AX9500) zorgt dan weer voor steeds gefilterde lucht in de woning. Opmerkelijk is dat deze versie van Samsung het tocht- of windgevoel probeert te minimaliseren wanneer de luchtreiniger aan het werk is. Daardoor is de Cube ook volledig stil in gebruik.

De kubusvormige luchtreiniger werkt met drie afzonderlijke luchtzuiverende lagen. Ten eerste onttrekt de wasbare filter stofdelen, zoals pollen en huidschilfers van huisdieren, aan de lucht. Ten tweede verlaagt een koolstoffilter de aanwezigheid van verschillende potentieel gevaarlijke gassen zoals formaldehyde. Tot slot verwijdert een ultrafijn stoffilter 99,97% van de meest minuscule stofdeeltjes (tot 0,3µm) uit de kamer.

Bijzonder is dat twee van die kubussen met elkaar kunnen gecombineerd worden. Afhankelijk van de opstelling zuiver je de lucht zeer gericht, bijvoorbeeld door de ene naar links te richten en de andere naar rechts. Of je kunt ze gekoppeld gebruiken als je in een bepaalde ruimte extra power nodig hebt.

Bedienen kan via Bluetooth. De Cube is ook compatibel met Samsung’s slimme SmartThings systeem.