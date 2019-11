Afgelopen weekend opende Samsung zijn tweede Experience Store in België, in Wijnegem Shopping. Klanten kunnen er producten van het merk uitproberen en vergelijken, workshops bijwonen of hun product laten herstellen.

Hoewel er meer en meer online wordt gekocht, gelooft Samsung sterk in de fysieke winkel. “Een fysieke winkel is vaak de enige plek om een product uit te kunnen proberen en vast te nemen voordat je het koopt”, zegt Serge Vandriessche, Marketing Director van Samsung Electronics Benelux. “En als je vragen hebt over producten is niets zo fijn als het direct te kunnen vragen aan experts. Bovendien dompelt de Samsung Experience Store de consument onder in de wereld van Samsung.”

In de Experience Store wordt de klant ontvangen door Samsung experts die hen bijstaan met advies over hardware en software. Er worden op regelmatige tijdstippen workshops georganiseerd om meer uit een bepaald toestel te halen of sessies rond het maken van de beste Instagramfoto en het bewerken van video’s.

Klanten kunnen in de Experience Store kennismaken met het meest uitgebreide aanbod aan Samsung-producten, die er bovendien steeds op voorraad zijn. Er is zelfs een speciale ‘customization bar’ waar klanten hun toestel kunnen personaliseren met een leuke print.

Wanneer een oud toestel wordt ingeleverd, berekent een medewerker onmiddellijk de restwaarde die vervolgens wordt afgetrokken van de nieuwe aankoop. Na een aankoop, helpt een Samsung-medewerker gratis met het overzetten van data zodat klanten volledig operationeel de winkel uit wandelen.

Ook voor een reparatie van een Samsung smartphone, tablet of smartwatch kunnen bezoekers in de Experience Store terecht. Wie op voorhand een afspraak maakt kan al binnen een uur geholpen zijn. Ook zonder afspraak kan je er terecht voor een reparatie. Daarbij geldt dat je toestel dezelfde dag klaar is wanneer je het device voor 15:00 uur inlevert.

De Samsung Experience Store wordt uitgebaat door een Proximus Agent, namelijk Studio Telecom.